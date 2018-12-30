В России выпустили детский автомобиль стоимостью 900 000 рублей





Выпущенный автомобиль стал самым большим представителем среди себе подобных. Средство передвижения детское, однако оно рассчитано на вес в двести килограмм. Это означает, что взрослый человек имеет возможность опробовать машину. Компания производитель LC-Cars назвала новинку Shelby Cobra Grande. Снаружи детский автомобиль абсолютно идентичный оригинальному дизайну машины Shelby Cobra. Автомобиль для детей способен разогнаться максимум до 45 километров в час. Предложенная модель оснащена электродвигателем, который имеет мощность 1,5 кВт. Также, автомобиль имеет трехскоростной автомат и гидравлические дисковые тормоза. Весит устройство 170 килограмм и может проехать 30 -35 километров.На продажу поступит две версии данного детского автомобиля. Вторая модель будет меньше по размерам, а ее стоимость составит 349 тысяч рублей.