АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

В России выпустили детский автомобиль стоимостью 900 000 рублей

В России выпущен автомобиль для детей, который оценен в 900 тысяч рублей. Необычное транспортное средство было представлено компанией LC-Cars.
В России выпустили детский автомобиль стоимостью 900 000 рублей

Выпущенный автомобиль стал самым большим представителем среди себе подобных. Средство передвижения детское, однако оно рассчитано на вес в двести килограмм. Это означает, что взрослый человек имеет возможность опробовать машину. Компания производитель LC-Cars назвала новинку Shelby Cobra Grande. Снаружи детский автомобиль абсолютно идентичный оригинальному дизайну машины Shelby Cobra. Автомобиль для детей способен разогнаться максимум до 45 километров в час. Предложенная модель оснащена электродвигателем, который имеет мощность 1,5 кВт. Также, автомобиль имеет трехскоростной автомат и гидравлические дисковые тормоза. Весит устройство 170 килограмм и может проехать 30 -35 километров.

На продажу поступит две версии данного детского автомобиля. Вторая модель будет меньше по размерам, а ее стоимость составит 349 тысяч рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Джереми Кларксон назвал пять лучших автомобилей
Яну Рудковскую в Instagram раскритиковали за
Приемная дочь Ивана Урганта вернулась из США на
В России выпустили детский автомобиль стоимостью
Михаил Боярский рассказал, как его красиво
Встречаем Новый год правильно: Во что одеться и
Ученые разгадали таинственные звуки из космоса на
Для хорошего настроения: Новогодние приколы в
Китайский аппарат "Чанъэ-4" почти готов к посадке
В штате Огайо над секретной базой снова появилось
Бабушка Черно Надежда Васильевна заявила, что
Хоккеист Павел Буре стал отцом в третий раз
Близкая подруга Черно – Ольга заявила, что
О безопасности установки новогодней елки
Отец звезды "Дома-2" Саши Черно так и не пришёл
Звезда «Дома-2» Саша Черно устроила истерику в
"Взял под свое крыло": Карина Мишулина
Ученые рассказали, от какой еды тускнеют и
Инженер создал 3D-принтер в виде ёлочной игрушки
Джулия Робертс неприятно удивлена критикой своей
Ученые обнаружили в Англии новый вид птерозавра
В начале будущего года люди увидят кровавую
Светлана Ходченкова в длинном зеленом пальто
Японские тюнеры представили новую версию Suzuki
Четвероногих роботов будут применять в
Роспотребнадзор призвал россиян выбрасывать
iPhone XS Max загорелся в кармане жителя США
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова
Амеба справилась с поставленной задачей быстрее
Создавшего CRISPR-детей китайского ученого взяли
Просмотреть все новости