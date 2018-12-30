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Китайский аппарат "Чанъэ-4" почти готов к посадке на обратную сторону Луны

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" почти готов к посадке на обратную сторону Луны. Он приблизился к спутнику, выйдя на его эллиптическую орбиту, и ведет подготовку к мягкой посадке.

Китайский аппарат "Чанъэ-4" почти готов к посадке на обратную сторону Луны

Ученые сообщают, что выход на орбиту был зафиксирован в 03:55 по мск, все прошло в штатном режиме. В скором времени "Чанъэ-4" окажется на высоте периселения, то есть на минимальном расстоянии от Луны, которое равно 15 километрам.

Китайский аппарат "Чанъэ-4" почти готов к посадке на обратную сторону Луны

Затем запланирована мягкая посадка на обратную сторону Луны, чего с огромным воодушевлением ожидают не только представители науки, но и рядовые любители астрономии, включая сторонников конспирологических версий. Обратная сторона Луны, которую невозможно увидеть с Земли, издавна привлекала внимание своей таинственностью, что становилось поводом для самых разных легенд, слухов и мистификаций.

Посадка "Чанъэ-4", назначенная на начало 2019 года, станет важным шагом в изучении Луны и позволит сделать немало значительных открытий, убеждены исследователи.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:57

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