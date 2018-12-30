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В штате Огайо над секретной базой снова появилось странное треугольное НЛО

В штате Огайо в районе секретной базы американских военных Райт-Паттерсон снова было замечено странное треугольное НЛО. В середине осени этого года очевидцы рассказывали о загадочном летающем объекте треугольной формы и предполагали, это новая секретная разработка сверхзвукового самолёта TR-3B.

В штате Огайо над секретной базой снова появилось странное треугольное НЛО

Автор ролика, снявший необычное НЛО в форме треугольника, отметил, он наблюдал объект довольно продолжительное время, но не смог рассмотреть деталей из-за яркого света, излучаемого им. Странное судно сделало несколько кругов в окрестностях военной базы и скрылось так же быстро, как и появилось.

Просмотрев видео уфолога-любителя, многие отмечают, они неоднократно видели нечто похожее в районе военной базы в Огайо. Некоторые верят в инопланетное происхождение объекта и считают его кораблём космических пришельцев, другие считают его секретной разработкой военных. Как всегда в столь спорных вопросах, единого ответа найти пока не удаётся.


Утверждать, что это сверхзвуковой самолёт TR-3B, использующий стелс-технологии, вероятно, тоже неправильно, так как американское правительство официально не признаёт подобных разработок, и это только догадки «охотников за сенсациями». Но и версия об инопланетных пришельцах тоже не имеет подтверждений. Возможно, вскоре кому-то удастся рассмотреть детали загадочного НЛО, и тогда будет разгадана природа происхождения странного объекта.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:48

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