О безопасности установки новогодней елки рассказали в МЧС РФ
В преддверии праздника россияне торопятся установить новогоднюю елку, но зачастую забывают об элементарных правилах безопасности. Об этом заявили представители Министерства чрезвычайных ситуацию РФ (МЧС РФ), обозначив ряд требований, соблюдая которые новогоднее торжество пройдет без неприятных эксцессов.
Самое первое условие безопасности – елка должна находиться вдали от отопительных приборов, включая плиты и камины Малейшая искра, источником которой могут стать некачественные китайские гирлянды, может привести к масштабным последствиям, если огонь доберется до электрической проводки.
Нужно помнить, что живая ель горит не хуже искусственной, а последняя желательно должна иметь противопожарную пропитку. Третий совет относится к выбору гирлянды, которую ради собственной безопасности нужно приобретать в специализированных магазинах.
С наступающим, дорогие читатели портала "ДНИ24"!
Самое первое условие безопасности – елка должна находиться вдали от отопительных приборов, включая плиты и камины Малейшая искра, источником которой могут стать некачественные китайские гирлянды, может привести к масштабным последствиям, если огонь доберется до электрической проводки.
Нужно помнить, что живая ель горит не хуже искусственной, а последняя желательно должна иметь противопожарную пропитку. Третий совет относится к выбору гирлянды, которую ради собственной безопасности нужно приобретать в специализированных магазинах.
С наступающим, дорогие читатели портала "ДНИ24"!
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:16