О безопасности установки новогодней елки рассказали в МЧС РФ





Самое первое условие безопасности – елка должна находиться вдали от отопительных приборов, включая плиты и камины Малейшая искра, источником которой могут стать некачественные китайские гирлянды, может привести к масштабным последствиям, если огонь доберется до электрической проводки.Нужно помнить, что живая ель горит не хуже искусственной, а последняя желательно должна иметь противопожарную пропитку. Третий совет относится к выбору гирлянды, которую ради собственной безопасности нужно приобретать в специализированных магазинах.С наступающим, дорогие читатели портала "ДНИ24"!