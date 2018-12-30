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Отец звезды "Дома-2" Саши Черно так и не пришёл на свадьбу

Накануне в эфире зрители могли наконец-то посмотреть на свадьбу популярной пары телепроекта "Дом-2" Александры Черно и Иосифа Оганесяна.

Сама пышнотелая красотка довольно долго готовилась к невероятно важному торжественному случаю и старалась учитывать все моменты и нюансы.

Отец звезды "Дома-2" Саши Черно так и не пришёл на свадьбу

Но самый близкий мужчина всё же смог подставить Александру в самый знаменательный день ее жизни.

Оказалось, что папа Черно не приехал на бракосочетание. Когда-то Оганесян смог договориться с её отцом и пригласил его на свадьбу, но, как и предполагала девушка, Вадим Олегович так на свадьбу и не появился.

Отец звезды "Дома-2" Саши Черно так и не пришёл на свадьбу

Пока нет информации, позвонил ли отец скандальной участницы своей дочери хотя бы по телефону или просто проигнорировал её торжество. И, если это так, то для Саши это, конечно очень обидно.

Напомним, родственники не общались почти год, ведь девушка предпочла проект, когда встал выбор: либо проект, либо отец.

Отец звезды "Дома-2" Саши Черно так и не пришёл на свадьбу



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:00

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