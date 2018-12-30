Отец звезды "Дома-2" Саши Черно так и не пришёл на свадьбу





Сама пышнотелая красотка довольно долго готовилась к невероятно важному торжественному случаю и старалась учитывать все моменты и нюансы.Но самый близкий мужчина всё же смог подставить Александру в самый знаменательный день ее жизни.Оказалось, что папа Черно не приехал на бракосочетание. Когда-то Оганесян смог договориться с её отцом и пригласил его на свадьбу, но, как и предполагала девушка, Вадим Олегович так на свадьбу и не появился.Пока нет информации, позвонил ли отец скандальной участницы своей дочери хотя бы по телефону или просто проигнорировал её торжество. И, если это так, то для Саши это, конечно очень обидно.Напомним, родственники не общались почти год, ведь девушка предпочла проект, когда встал выбор: либо проект, либо отец.