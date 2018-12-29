Создавшего CRISPR-детей китайского ученого взяли под стражу





В настоящее время за ним ведут наблюдение люди в штатском. Журналисты видели ученого на балконе 4 этажа отеля, а также в номере. Также на этаже репортеры повстречали людей, которые охраняли подходы к научному деятелю. Университетскую лабораторию учёного опечатали. Представители полиции и университета отказались комментировать данную ситуацию.Китайский исследователь заявил, что им были успешно отредактированы ДНК человеческих эмбрионов. При этом он привил к ним устойчивость к такому вирусу как ВИЧ. По словам Хэ Цзянькуй, в итоге родились два здоровых близнеца. Результаты данных исследований не публиковали в научных журналах, а также не обсуждались ранее с коллегами. Вследствие этого научным сообществом была поставлена под сомнение правдивость эксперимента китайского учёного.