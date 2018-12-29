Смерти близких людей не позволят Владимиру Винокуру отметить Новый год





Этот год для Владимира Натановича Винокура ознаменовался многими тяжёлыми потерями. Он похоронил близких друзей – Иосифа Кобзона и Михаила Державина, а в конце лета умер его самый близкий человек – мама. Помня о потере близких, Винокур с семьёй решили не праздновать Новый год, как принято - с весельем и гуляньями.Семья и друзья юмориста соберутся в его загородном доме, отметят день рождения покойной мамы артиста, который приходится как раз на новогоднюю ночь, и вспомнят всех ушедших. Владимир Винокур вспоминает, он никогда не работал в эту праздничную ночь, предпочитая лишнюю минуту пробыть с мамой. Он говорит, никакие материальные блага никогда не заменят нам родных людей, нужно уделять им как можно больше времени, чтобы в последующем не жалеть о потерянном.