Смерти близких людей не позволят Владимиру Винокуру отметить Новый год
Один из корифеев российской эстрады, юморист и телеведущий Владимир Винокур, ставший недавно гостем программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», рассказал, смерти близких людей и друзей в этом году не позволят ему торжественно отметить Новый год. Вместо этого в новогоднюю ночь он вместе с родными и друзьями помянет умерших и почтит их память.
Этот год для Владимира Натановича Винокура ознаменовался многими тяжёлыми потерями. Он похоронил близких друзей – Иосифа Кобзона и Михаила Державина, а в конце лета умер его самый близкий человек – мама. Помня о потере близких, Винокур с семьёй решили не праздновать Новый год, как принято - с весельем и гуляньями.
Семья и друзья юмориста соберутся в его загородном доме, отметят день рождения покойной мамы артиста, который приходится как раз на новогоднюю ночь, и вспомнят всех ушедших. Владимир Винокур вспоминает, он никогда не работал в эту праздничную ночь, предпочитая лишнюю минуту пробыть с мамой. Он говорит, никакие материальные блага никогда не заменят нам родных людей, нужно уделять им как можно больше времени, чтобы в последующем не жалеть о потерянном.
Этот год для Владимира Натановича Винокура ознаменовался многими тяжёлыми потерями. Он похоронил близких друзей – Иосифа Кобзона и Михаила Державина, а в конце лета умер его самый близкий человек – мама. Помня о потере близких, Винокур с семьёй решили не праздновать Новый год, как принято - с весельем и гуляньями.
Семья и друзья юмориста соберутся в его загородном доме, отметят день рождения покойной мамы артиста, который приходится как раз на новогоднюю ночь, и вспомнят всех ушедших. Владимир Винокур вспоминает, он никогда не работал в эту праздничную ночь, предпочитая лишнюю минуту пробыть с мамой. Он говорит, никакие материальные блага никогда не заменят нам родных людей, нужно уделять им как можно больше времени, чтобы в последующем не жалеть о потерянном.