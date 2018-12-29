Жена хотела продать «непригодного» для брака супруга через eBay
В Германии жена хотела продать «непригодного» для брака супруга через объявление на интернет-аукционе eBay. Кроме того, немка предложила потенциальным покупателям сначала «протестировать» мужа, взяв его напрокат на праздники.
Жителей Гамбурга недавно позабавило объявление на eBay, через которое жена хотела продать своего «непригодного» для брака супруга. Женщина написала, что они вместе уже 7 лет, но перестали понимать друг друга и находить общий язык, а потому она решила попросить за него не более 18 евро, что в рублях составляет примерно 1,5 тысячи. Оказалось, что никто серьёзно так и не отреагировал на столь интересный лот, но сообщений со смайликами немка получила очень много.
Позже женщина призналась, что на самом деле никому продавать мужа не хотела, да и он не знал о её шутке до тех пор, пока об этом не написали в местных газетах Гамбурга.
Жителей Гамбурга недавно позабавило объявление на eBay, через которое жена хотела продать своего «непригодного» для брака супруга. Женщина написала, что они вместе уже 7 лет, но перестали понимать друг друга и находить общий язык, а потому она решила попросить за него не более 18 евро, что в рублях составляет примерно 1,5 тысячи. Оказалось, что никто серьёзно так и не отреагировал на столь интересный лот, но сообщений со смайликами немка получила очень много.
Позже женщина призналась, что на самом деле никому продавать мужа не хотела, да и он не знал о её шутке до тех пор, пока об этом не написали в местных газетах Гамбурга.
В мире
Добавил: Oksana Сегодня, 20:16