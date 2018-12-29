АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

Жена хотела продать «непригодного» для брака супруга через eBay

В Германии жена хотела продать «непригодного» для брака супруга через объявление на интернет-аукционе eBay. Кроме того, немка предложила потенциальным покупателям сначала «протестировать» мужа, взяв его напрокат на праздники.

Жена хотела продать «непригодного» для брака супруга через eBay

Жителей Гамбурга недавно позабавило объявление на eBay, через которое жена хотела продать своего «непригодного» для брака супруга. Женщина написала, что они вместе уже 7 лет, но перестали понимать друг друга и находить общий язык, а потому она решила попросить за него не более 18 евро, что в рублях составляет примерно 1,5 тысячи. Оказалось, что никто серьёзно так и не отреагировал на столь интересный лот, но сообщений со смайликами немка получила очень много.

Позже женщина призналась, что на самом деле никому продавать мужа не хотела, да и он не знал о её шутке до тех пор, пока об этом не написали в местных газетах Гамбурга.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Oksana Сегодня, 20:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Создавшего CRISPR-детей китайского ученого взяли
Смерти близких людей не позволят Владимиру
Жена хотела продать «непригодного» для брака
Samsung получила патент для разработки телевизора
Ирена Понарошку в Instagram показала забавное
Лариса Гузеева показала часть новогоднего
Рыбин и Сенчукова в «Секрете на миллион» заявили,
Дочери Глаголевой и Нахапетова сложно переживали
Британская невеста получила письмо погибшего
Пользователи Сети нашли самый грустный мем
Мутко: В 2019 году цены на недвижимость неизбежно
Новое устройство Shell объединит современный
Ученые обнаружили с помощью телескопа TESS
Дана Борисова потеряла профиль в Instagram из-за
Анна Седокова рассказала о "пополнении" в семье
Нурсултан Назарбаев планирует выставку
Певица Монеточка за 2018 заработала более 30 млн
Красноярский губернатор Усс потратил на приём с
Путешественники назвали курорты, которые больше
Ольга Рапунцель через Instagram доказывает, что
Екатерина Климова в новогодней фотосессии
Поклонников Виктории Лопыревой восхитила
Названы 5 главных минусов большой груди
Ксения Бородина похвасталась в Instagram "осиной"
В Крыму к Новому году откроют космический
Андрей Черкасов трогательно поздравил Александру
Ученые: Парное молоко опасно для жизни
Denso Corporation проведёт реорганизацию
Звезда «Дома-2» Елена Баранова пообещала
Группа SEREBRO на японском языке поздравила
Просмотреть все новости