"Взял под свое крыло": Карина Мишулина поблагодарила Андрея Малахова за помощь их семье





История с внебрачным сыном актёра Спартака Мишулина долгое время обсуждалась в прессе и на телеэкране. Тимур Еремеев был частым гостем на различных ток-шоу, неоднократно делал ДНК-экспертизы, чем спровоцировал огромное количество критики в адрес семьи покойного актёра.Карина Мишулина рассказывала, непростая ситуация отрицательно повлияла на состояние здоровья её мамы. Она была вынуждена обратиться за помощью к врачам, которым всё же удалось нормализовать состояние вдовы актёра и вернуть её к обычной жизни.Дочь Мишулина выразила огромную благодарность за поддержку Андрею Малахову и его программе за то, что они помогали разобраться в непростой жизненной ситуации и вовремя протянули руку помощи.