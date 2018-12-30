"Взял под свое крыло": Карина Мишулина поблагодарила Андрея Малахова за помощь их семье
На съёмках новогоднего выпуска программы «Прямой эфир» дочь известного советского и российского актёра Спартака Мишулина Карина поблагодарила Андрея Малахова за помощь и поддержку их семьи в сложный период. По словам актрисы, в то время как Тимур Еремеев доказывал своё родство с известным семейством, многие от них отвернулись, а Малахов «взял их под своё крыло».
История с внебрачным сыном актёра Спартака Мишулина долгое время обсуждалась в прессе и на телеэкране. Тимур Еремеев был частым гостем на различных ток-шоу, неоднократно делал ДНК-экспертизы, чем спровоцировал огромное количество критики в адрес семьи покойного актёра.
Карина Мишулина рассказывала, непростая ситуация отрицательно повлияла на состояние здоровья её мамы. Она была вынуждена обратиться за помощью к врачам, которым всё же удалось нормализовать состояние вдовы актёра и вернуть её к обычной жизни.
Дочь Мишулина выразила огромную благодарность за поддержку Андрею Малахову и его программе за то, что они помогали разобраться в непростой жизненной ситуации и вовремя протянули руку помощи.
История с внебрачным сыном актёра Спартака Мишулина долгое время обсуждалась в прессе и на телеэкране. Тимур Еремеев был частым гостем на различных ток-шоу, неоднократно делал ДНК-экспертизы, чем спровоцировал огромное количество критики в адрес семьи покойного актёра.
Карина Мишулина рассказывала, непростая ситуация отрицательно повлияла на состояние здоровья её мамы. Она была вынуждена обратиться за помощью к врачам, которым всё же удалось нормализовать состояние вдовы актёра и вернуть её к обычной жизни.
Дочь Мишулина выразила огромную благодарность за поддержку Андрею Малахову и его программе за то, что они помогали разобраться в непростой жизненной ситуации и вовремя протянули руку помощи.