Samsung получила патент для разработки телевизора с гибким дисплеем





Речь ведётся об устройстве со скручивающимся современным экраном. Он способен входить внутрь вертикальных специальных модулей, а именно в левую, а также правую часть. Устройство в сложенном компактном состоянии представляет собой блок на подставке. При раздвижении левого и правого модуля получается полноценная телевизионная панель. Из патента следует, что скручивающийся новый экран могут изготавливать с применением разных технологий. Речь может вестись, например, о дисплее, основой которого выступают органические светодиоды (OLED) либо электронная бумага.Заявку на патент подали в августе месяце прошлого года. Изобретение зарегистрировали накануне. Не исключается, что представители Samsung покажут прототипы современных устройств с данной конструкцией уже в январе в рамках очередной международной выставки CES 2019.