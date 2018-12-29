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Samsung получила патент для разработки телевизора с гибким дисплеем

Управление Соединённых Штатов USPTO выдало фирме Samsung патент для разработки современного телевизора с гибким дисплеем. Документ называется «Rollable display device».

Samsung получила патент для разработки телевизора с гибким дисплеем


Речь ведётся об устройстве со скручивающимся современным экраном. Он способен входить внутрь вертикальных специальных модулей, а именно в левую, а также правую часть. Устройство в сложенном компактном состоянии представляет собой блок на подставке. При раздвижении левого и правого модуля получается полноценная телевизионная панель. Из патента следует, что скручивающийся новый экран могут изготавливать с применением разных технологий. Речь может вестись, например, о дисплее, основой которого выступают органические светодиоды (OLED) либо электронная бумага.

Заявку на патент подали в августе месяце прошлого года. Изобретение зарегистрировали накануне. Не исключается, что представители Samsung покажут прототипы современных устройств с данной конструкцией уже в январе в рамках очередной международной выставки CES 2019.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:06

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