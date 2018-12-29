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Лариса Гузеева показала часть новогоднего корпоратива команды «Давай поженимся»

Известная ведущая Лариса Гузеева показала своим поклонникам часть новогоднего корпоратива команды «Давай поженимся». Главная сваха страны отметила, что «посиделки» с коллегами всегда проходят в тёплой обстановке, так как за много лет совместной работы они стали почти семьёй.

Лариса Гузеева показала часть новогоднего корпоратива команды «Давай поженимся»

Лариса Гузеева порадовала подписчиков в Instagram новой публикацией в разделе Сторис, куда выложила часть новогоднего корпоратива команды «Давай поженимся». Ведущая в шутку подписала кадры словами, что салаты ещё готовятся, а все «уже жрут». Правда далее главная сваха страны исправилась, заявив, что они всегда «культурно кушают». Кроме того, Гузеева призналась, что любит всех своих коллег без исключения, так как вот уже много лет они работают над общим делом, стараются всегда друг другу помочь и выручить.

Лариса Гузеева показала часть новогоднего корпоратива команды «Давай поженимся»

Подписчики Гузеевой в Instagram оценили новогодний стол команды «Давай поженимся», заметив на нём не только большое разнообразие салатов и бутербродов, но даже и банку домашних солёных огурцов.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:49

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