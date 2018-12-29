Лариса Гузеева показала часть новогоднего корпоратива команды «Давай поженимся»





Лариса Гузеева порадовала подписчиков в Instagram новой публикацией в разделе Сторис, куда выложила часть новогоднего корпоратива команды «Давай поженимся». Ведущая в шутку подписала кадры словами, что салаты ещё готовятся, а все «уже жрут». Правда далее главная сваха страны исправилась, заявив, что они всегда «культурно кушают». Кроме того, Гузеева призналась, что любит всех своих коллег без исключения, так как вот уже много лет они работают над общим делом, стараются всегда друг другу помочь и выручить.Подписчики Гузеевой в Instagram оценили новогодний стол команды «Давай поженимся», заметив на нём не только большое разнообразие салатов и бутербродов, но даже и банку домашних солёных огурцов.