Ученые обнаружили в Англии новый вид птерозавра юрского периода





Палеонтологи рассказали, что окаменелость является останками Klobiodon rochei. Птерозавр существовал около 167 млн лет назад. Как объяснили специалисты, размах крыльев рептилии - около 2 метров.Исследователи Дэвид Мартилл и Майкл О’Салливан заметили, что найдена лишь нижняя челюсть данного вида, однако строение зубов древнего существа отличает его от других летающих рептилий. Он имел большие клыкообразные зубы, длиной до 2,6 см, тогда как у многих его родственников их не было совсем.По словам представителей мира науки, существо, вероятнее всего, напоминало чайку или крачку (прибрежный летающий хищник, который ловил рыбу с помощью больших зубов).Новое открытие, уверены исследователи, поможет тщательнее изучить природу птерозавров и узнать, какие неразгаданные тайны скрывают его окаменелые останки.