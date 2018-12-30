Бабушка Черно Надежда Васильевна заявила, что мать Иосифа так и не смогла принять Сашу
Родственница Александры Черно разоткровенничалась на свадьбе внучки.
Надежда Васильевна поспешила рассказать журналистам, как прошло ее знакомство с родителями Иосифа Оганесяна, а также заявила, что семья возлюбленного ее внучки по-прежнему не может принять выбор своего младшего наследника.
Бракосочетание Черно и Оганесяна является одним из самых долгожданных событий уходящего года, ведь дня, когда Саша и Иосиф докажут всем, что их пара на самом деле не является «фикцией», ждали не только телезрители «Дома-2», но и некоторые участники реалити-шоу.
Конечно же, на свадебной церемонии родственникам невесты пришлось познакомиться с родными жениха. По словам Надежды Васильевны, несмотря на то, что родители Иосифа ей очень понравились, она решила сразу же расставить все точки над «ё».
Бабушка Черно уверена, что ее внучка попала в очень хорошую семью, ведь отец и мать у Оганесяна не только очень доброжелательные, но и честные люди. Выяснилось, что родительница Иосифа поспешила признаться Надежде Васильевне: она сначала не хотела, чтобы ее сын женился на Александре, ведь постоянные скандалы и драки влюбленных ее очень пугали.
Впрочем, сейчас мать Оганесяна смирилась и приняла выбор сына, так как уверена, что Иосиф сам хорошо понимает, что он делает.
Также Надежда Васильевна подметила, что Иосиф настолько очаровал ее, что теперь она относится к нему как к своему родному внуку.
Надежда Васильевна поспешила рассказать журналистам, как прошло ее знакомство с родителями Иосифа Оганесяна, а также заявила, что семья возлюбленного ее внучки по-прежнему не может принять выбор своего младшего наследника.
Бракосочетание Черно и Оганесяна является одним из самых долгожданных событий уходящего года, ведь дня, когда Саша и Иосиф докажут всем, что их пара на самом деле не является «фикцией», ждали не только телезрители «Дома-2», но и некоторые участники реалити-шоу.
Конечно же, на свадебной церемонии родственникам невесты пришлось познакомиться с родными жениха. По словам Надежды Васильевны, несмотря на то, что родители Иосифа ей очень понравились, она решила сразу же расставить все точки над «ё».
Бабушка Черно уверена, что ее внучка попала в очень хорошую семью, ведь отец и мать у Оганесяна не только очень доброжелательные, но и честные люди. Выяснилось, что родительница Иосифа поспешила признаться Надежде Васильевне: она сначала не хотела, чтобы ее сын женился на Александре, ведь постоянные скандалы и драки влюбленных ее очень пугали.
Впрочем, сейчас мать Оганесяна смирилась и приняла выбор сына, так как уверена, что Иосиф сам хорошо понимает, что он делает.
«Мы очень хорошо пообщались и я этому очень рада», - отметила бабушка Александры.
Также Надежда Васильевна подметила, что Иосиф настолько очаровал ее, что теперь она относится к нему как к своему родному внуку.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:40