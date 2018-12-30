Бабушка Черно Надежда Васильевна заявила, что мать Иосифа так и не смогла принять Сашу

«Мы очень хорошо пообщались и я этому очень рада», - отметила бабушка Александры.





Надежда Васильевна поспешила рассказать журналистам, как прошло ее знакомство с родителями Иосифа Оганесяна, а также заявила, что семья возлюбленного ее внучки по-прежнему не может принять выбор своего младшего наследника.Бракосочетание Черно и Оганесяна является одним из самых долгожданных событий уходящего года, ведь дня, когда Саша и Иосиф докажут всем, что их пара на самом деле не является «фикцией», ждали не только телезрители «Дома-2», но и некоторые участники реалити-шоу.Конечно же, на свадебной церемонии родственникам невесты пришлось познакомиться с родными жениха. По словам Надежды Васильевны, несмотря на то, что родители Иосифа ей очень понравились, она решила сразу же расставить все точки над «ё».Бабушка Черно уверена, что ее внучка попала в очень хорошую семью, ведь отец и мать у Оганесяна не только очень доброжелательные, но и честные люди. Выяснилось, что родительница Иосифа поспешила признаться Надежде Васильевне: она сначала не хотела, чтобы ее сын женился на Александре, ведь постоянные скандалы и драки влюбленных ее очень пугали.Впрочем, сейчас мать Оганесяна смирилась и приняла выбор сына, так как уверена, что Иосиф сам хорошо понимает, что он делает.Также Надежда Васильевна подметила, что Иосиф настолько очаровал ее, что теперь она относится к нему как к своему родному внуку.