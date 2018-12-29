Дочери Глаголевой и Нахапетова сложно переживали развод родителей

В браке с Родионом Нахапетовым у Веры Глаголевой родились две дочери Анна и Мария. Когда союз родителей распался, наследницы долгое время не могли принять новую семью отца. Однако повзрослев, они все-таки нашли общий язык с родным отцом. Как рассказал режиссер в своем интервью, разлад в браке с актрисой начался уже тогда, когда он работал над картиной «На исходе ночи». А их развод и эмиграция Нахапетова стала полной неожиданностью для окружения.В скором времени (21 января следующего года) Родион Нахапетов отметит свое 75-летие. В честь юбилея он согласился принять участие в съемках документального кинофильма «Русские в городе ангелов». На площадке можно будет увидеть его коллег, родственников, дочерей и внуков.