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Дочери Глаголевой и Нахапетова сложно переживали развод родителей

Первый муж известной российской и советской киноактрисы, а ныне покойной Веры Глаголевой Родион Нахапетов уже долгое время проживает за океаном. В США мужчина обзавелся семьей и новыми друзьями. Однако наследницы актрисы и режиссера довольно тяжело переживали неожиданный развод родителей.
Дочери Глаголевой и Нахапетова сложно переживали развод родителей

В браке с Родионом Нахапетовым у Веры Глаголевой родились две дочери Анна и Мария. Когда союз родителей распался, наследницы долгое время не могли принять новую семью отца. Однако повзрослев, они все-таки нашли общий язык с родным отцом. Как рассказал режиссер в своем интервью, разлад в браке с актрисой начался уже тогда, когда он работал над картиной «На исходе ночи». А их развод и эмиграция Нахапетова стала полной неожиданностью для окружения.

В скором времени (21 января следующего года) Родион Нахапетов отметит свое 75-летие. В честь юбилея он согласился принять участие в съемках документального кинофильма «Русские в городе ангелов». На площадке можно будет увидеть его коллег, родственников, дочерей и внуков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:14

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