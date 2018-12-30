Японские тюнеры представили новую версию Suzuki Jimny





Версию Suzuki Jimny оснастили новым бампером с дополнительным освещением, массивными расширителями колёсных арок, новым капотом, светодиодными фонарями на крыше авто, новыми дисками и внедорожными шинами. Также в транспортном средстве был увеличен дорожный просвет. Внедорожная версия Suzuki Jumny новой генерации, представленная летом текущего года, сохранила раму лестничного типа, неразрезные мосты. При этом её укоротили, расширили и опустили.На территории России новинку ожидают весной будущего года с новой полуторалитровой бензиновой силовой установкой на 100 лошадиных сил. Силовой агрегат будет функционировать с пятиступенчатой МКПП либо четырехступенчатой АКПП.