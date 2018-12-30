Японские тюнеры представили новую версию Suzuki Jimny
Новую версию Suzuki Jimny называют "маленьким Гелендвагеном", делая авто ещё больше схожим с Mercedes-Benz класса G. Тюнеры Wald International из Японии представили свою вариацию авто, подготовив внедорожную модель к экстриму.
Версию Suzuki Jimny оснастили новым бампером с дополнительным освещением, массивными расширителями колёсных арок, новым капотом, светодиодными фонарями на крыше авто, новыми дисками и внедорожными шинами. Также в транспортном средстве был увеличен дорожный просвет. Внедорожная версия Suzuki Jumny новой генерации, представленная летом текущего года, сохранила раму лестничного типа, неразрезные мосты. При этом её укоротили, расширили и опустили.
На территории России новинку ожидают весной будущего года с новой полуторалитровой бензиновой силовой установкой на 100 лошадиных сил. Силовой агрегат будет функционировать с пятиступенчатой МКПП либо четырехступенчатой АКПП.
Версию Suzuki Jimny оснастили новым бампером с дополнительным освещением, массивными расширителями колёсных арок, новым капотом, светодиодными фонарями на крыше авто, новыми дисками и внедорожными шинами. Также в транспортном средстве был увеличен дорожный просвет. Внедорожная версия Suzuki Jumny новой генерации, представленная летом текущего года, сохранила раму лестничного типа, неразрезные мосты. При этом её укоротили, расширили и опустили.
На территории России новинку ожидают весной будущего года с новой полуторалитровой бензиновой силовой установкой на 100 лошадиных сил. Силовой агрегат будет функционировать с пятиступенчатой МКПП либо четырехступенчатой АКПП.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00