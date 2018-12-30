АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Японские тюнеры представили новую версию Suzuki Jimny

Новую версию Suzuki Jimny называют "маленьким Гелендвагеном", делая авто ещё больше схожим с Mercedes-Benz класса G. Тюнеры Wald International из Японии представили свою вариацию авто, подготовив внедорожную модель к экстриму.

Японские тюнеры представили новую версию Suzuki Jimny


Версию Suzuki Jimny оснастили новым бампером с дополнительным освещением, массивными расширителями колёсных арок, новым капотом, светодиодными фонарями на крыше авто, новыми дисками и внедорожными шинами. Также в транспортном средстве был увеличен дорожный просвет. Внедорожная версия Suzuki Jumny новой генерации, представленная летом текущего года, сохранила раму лестничного типа, неразрезные мосты. При этом её укоротили, расширили и опустили.

На территории России новинку ожидают весной будущего года с новой полуторалитровой бензиновой силовой установкой на 100 лошадиных сил. Силовой агрегат будет функционировать с пятиступенчатой МКПП либо четырехступенчатой АКПП.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японские тюнеры представили новую версию Suzuki
Четвероногих роботов будут применять в
Роспотребнадзор призвал россиян выбрасывать
iPhone XS Max загорелся в кармане жителя США
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова
Амеба справилась с поставленной задачей быстрее
Создавшего CRISPR-детей китайского ученого взяли
Смерти близких людей не позволят Владимиру
Жена хотела продать «непригодного» для брака
Samsung получила патент для разработки телевизора
Ирена Понарошку в Instagram показала забавное
Лариса Гузеева показала часть новогоднего
Рыбин и Сенчукова в «Секрете на миллион» заявили,
Дочери Глаголевой и Нахапетова сложно переживали
Британская невеста получила письмо погибшего
Пользователи Сети нашли самый грустный мем
Мутко: В 2019 году цены на недвижимость неизбежно
Новое устройство Shell объединит современный
Ученые обнаружили с помощью телескопа TESS
Дана Борисова потеряла профиль в Instagram из-за
Анна Седокова рассказала о "пополнении" в семье
Нурсултан Назарбаев планирует выставку
Певица Монеточка за 2018 заработала более 30 млн
Красноярский губернатор Усс потратил на приём с
Путешественники назвали курорты, которые больше
Ольга Рапунцель через Instagram доказывает, что
Екатерина Климова в новогодней фотосессии
Поклонников Виктории Лопыревой восхитила
Названы 5 главных минусов большой груди
Ксения Бородина похвасталась в Instagram "осиной"
Просмотреть все новости