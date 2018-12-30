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Близкая подруга Черно – Ольга заявила, что «Дом-2» подарил Саше «самую большую любовь»

Самая лучшая подруга Александры Черно – Ольга раскрыла кое-какие секреты из личной жизни невесты.

Как оказалось, Ольга и Саша дружат уже больше 13 лет и даже являются одноклассницами.

Близкая подруга Черно – Ольга заявила, что «Дом-2» подарил Саше «самую большую любовь»

Несколько часов назад в социальных сетях появилось очередное интервью близкой подруги Черно, которая поспешила снова поздравить Сашу и Иосифа с таким важным событием, как свадьба.

По словам Ольги, с будущей телезнаменитостью она познакомилась в 2005 году. Сначала девушки даже не обращали друг на друга внимания, однако несколько вечеринок в одной компании сделали свое дело.

Для подруги Саши Черно не стала неожиданностью новость, что она планирует пойти на проект «Дом-2», чтобы попытаться отыскать свою вторую половинку, ведь девушка еще школьницей любила оказываться в центре самых обсуждаемых в школе тем и интриг.

Близкая подруга Черно – Ольга заявила, что «Дом-2» подарил Саше «самую большую любовь»

Также Ольга добавила, что невероятно счастлива была узнать, что Александра наконец-таки встретила того «единственного», о котором давно мечтала, и совсем скоро станет его законной супругой, а в будущем и матерью его наследников.

По мнению Оли, именно реалити-шоу «Дом-2» подарило ее подруге «самую большую любовь» и настоящую семью, которой у Черно, по сути, никогда и не было. Нужно сказать, что подружка Саши даже поспешила дать совет Оганесяну. Девушка посоветовала Иосифу не пытаться изменить характер и темперамент своей жены, ведь именно это является ее «изюминкой».

«Она такая, какая есть», - подчеркнула близкая подруга Саши Ольга.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:20

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