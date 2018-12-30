Светлана Ходченкова в длинном зеленом пальто впечатлила фанатов новым образом

Звезда театра и кино всегда рассказывает подписчикам в Instagram, как она проводит время и что нового ей удается узнать. В этот раз Светлана Ходченкова с радостью написала в блоге, что ей удалось попасть на экспозицию знаменитого дома Bvlgari.Артистка отметила, что 13 января ретроспектива завершится, и посоветовала фанатам поспешить, чтобы увидеть полтысячи шедевров ювелирного искусства. Такая возможность выпадает не часто, объяснила Светлана Ходченкова.Знаменитость выбрала стильный и элегантный образ для визита в музей, уверены фолловеры: "Возможно, кто-нибудь знает бренд зелёного пальто на первом фото и подскажет мне", "Красота, а вы вообще обалденная, красивая женщина, требует красивой огранки!", "Как вы красиво туда вписываетесь", "Какая прелесть".