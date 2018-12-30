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Светлана Ходченкова в длинном зеленом пальто впечатлила фанатов новым образом

Знаменитая актриса Светлана Ходченкова решила посетить выставку ювелирного дома Bvlgari в музеях столичного Кремля. Звезда опубликовала в Instagram снимок, где она позирует на фоне экспозиции. Она впечатлила многих фанатов новым образом в длинном зеленом пальто и массивных ботинках.

Светлана Ходченкова в длинном зеленом пальто впечатлила фанатов новым образом

Звезда театра и кино всегда рассказывает подписчикам в Instagram, как она проводит время и что нового ей удается узнать. В этот раз Светлана Ходченкова с радостью написала в блоге, что ей удалось попасть на экспозицию знаменитого дома Bvlgari.

Артистка отметила, что 13 января ретроспектива завершится, и посоветовала фанатам поспешить, чтобы увидеть полтысячи шедевров ювелирного искусства. Такая возможность выпадает не часто, объяснила Светлана Ходченкова.
Светлана Ходченкова в длинном зеленом пальто впечатлила фанатов новым образом

Знаменитость выбрала стильный и элегантный образ для визита в музей, уверены фолловеры: "Возможно, кто-нибудь знает бренд зелёного пальто на первом фото и подскажет мне", "Красота, а вы вообще обалденная, красивая женщина, требует красивой огранки!", "Как вы красиво туда вписываетесь", "Какая прелесть".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:00

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