Рыбин и Сенчукова в «Секрете на миллион» заявили, что коллеги их проигнорировали

Как только Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин обнародовали информацию о своем заболевании, их поклонники на всевозможных социальных сетях и, встретив на улице, желали им быстрее выздороветь и не болеть. А по поводу поддержки коллег Сенчукова ответила так: "Никто из коллег не звонил". Хотя певица Лолита Милявская при личной встрече объяснила, что боялась звонить, так как это довольно деликатная тема. На сегодняшний день исполнители одолели болезнь, однако теперь они более внимательно относятся к своему здоровью и в будущем планируют обследовать все родинки на своем теле.Также Рыбин и Сенчукова поделились планами на Новый год, его они встретят с друзьями. Еще они рассказали, как оказавшись по делам в ОАЭ, прятались от Солнца в местном торговом центре. А после заката отправились на пляж наслаждаться бризом, попивая коктейли.