Четвероногих роботов будут применять в канализации и опасных для людей местах





Из контракта следует, что научный институт обязуется поставить действующему правительству страны партию четвероногих современных роботов. Они будут осуществлять работу в канализациях, предоставляя людям данные, которые касаются неисправностей и аварий. Как известно, технологический институт Швейцарии займётся поставкой аналогов роботов Spot производства Boston Dynamics. Данная робототехника именуется ANYmal.Роботы оборудуют специальными эффективными датчиками, а также камерами. Операторы станут управлять данной робототехникой в реальном времени. В настоящее время эксперты тестируют роботов.