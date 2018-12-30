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Четвероногих роботов будут применять в канализации и опасных для людей местах

Четвероногих современных роботов планируют использовать в канализационных системах и в местах, где людям опасно находиться. Об этом стало известно, когда правительство Цюриха заключило контракт с руководством федерального технологического института Швейцарии.

Четвероногих роботов будут применять в канализации и опасных для людей местах


Из контракта следует, что научный институт обязуется поставить действующему правительству страны партию четвероногих современных роботов. Они будут осуществлять работу в канализациях, предоставляя людям данные, которые касаются неисправностей и аварий. Как известно, технологический институт Швейцарии займётся поставкой аналогов роботов Spot производства Boston Dynamics. Данная робототехника именуется ANYmal.



Роботы оборудуют специальными эффективными датчиками, а также камерами. Операторы станут управлять данной робототехникой в реальном времени. В настоящее время эксперты тестируют роботов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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