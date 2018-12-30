Звезда «Дома-2» Саша Черно устроила истерику в день своей свадьбы





Саша имеет довольно непростой характер, однако участники и телезрители реалити-шоу «Дом-2» были уверены, что в день своей свадьбы невеста будет вести себя более спокойно. Как выяснилось, эти ожидания оказались ошибочными.На прошлых выходных Черно и Оганесян стали законными супругами, и влюбленных продолжают поздравлять даже сейчас. Роспись проходила в Вернадском ЗАГСе, а официальная часть мероприятия прошла на съемочной площадке городских квартир.Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел один из самых долгожданных для зрителей «Дома-2» выпусков, в котором показали не только саму официальную часть свадьбы, но и гуляния и даже подготовку молодожен. Оказалось, что даже в такой прекрасный день Александра не смогла обойтись без истерики.Дело в том, что Черно во время сборов настолько сильно начала опаздывать, что Оганесян решил спросить у своей невесты, сколько ей еще понадобится времени, чтобы быть полностью готовой к выезду в ЗАГС. Когда Иосиф зашел в комнату вопреки поверью, что жених не должен видеть свою невесту до свадьбы, Саша настолько сильно разозлилась, что начала кричать и истерить.В итоге Черно принялась со слезами на глазах буквально выпихивать Оганесяна из комнаты. Успокоить Александру удалось только близким подругам, которые то и дело повторяли девушки, что у нее может потечь весь ее «красивый макияж».