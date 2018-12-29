Дана Борисова потеряла профиль в Instagram из-за фото турецких мужчин





Борисова рассказала о происшествии с Instagram-аккаунтом, которое считает настоящим "смертным приговором". Недавно злоумышленники взломали профиль знаменитости, когда она перешла по неизвестной ссылке. После этого хакеры стали выставлять от имени звезды фотографии турецких мужчин.От блога отписались 7 тысяч человек, заставив Борисову бить тревогу. Она рассказала поклонникам, что киберпреступники требуют от неё 500 долларов. После оплаты телеведущая якобы получит доступ к странице обратно.Несмотря на довольно демократичную сумму, Борисова платить отказывается и даже готова отдать деньги добропорядочным хакерам, которые вернут ей профиль. В интересах звезды сделать это как можно скорее, ведь на рекламе в соцсети она зарабатывала себе на жизнь. На данный момент аккаунт Борисовой заблокирован, и все выложенные снимки удалены.