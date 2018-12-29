АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

Дана Борисова потеряла профиль в Instagram из-за фото турецких мужчин

Дана Борисова потеряла профиль в Instagram из-за фото турецких мужчин, которые публикуют присвоившие страницу хакеры. Вместе с подписчиками от ведущей ушёл основной доход.
Дана Борисова потеряла профиль в Instagram из-за фото турецких мужчин

Борисова рассказала о происшествии с Instagram-аккаунтом, которое считает настоящим "смертным приговором". Недавно злоумышленники взломали профиль знаменитости, когда она перешла по неизвестной ссылке. После этого хакеры стали выставлять от имени звезды фотографии турецких мужчин.

От блога отписались 7 тысяч человек, заставив Борисову бить тревогу. Она рассказала поклонникам, что киберпреступники требуют от неё 500 долларов. После оплаты телеведущая якобы получит доступ к странице обратно.
Дана Борисова потеряла профиль в Instagram из-за фото турецких мужчин

Несмотря на довольно демократичную сумму, Борисова платить отказывается и даже готова отдать деньги добропорядочным хакерам, которые вернут ей профиль. В интересах звезды сделать это как можно скорее, ведь на рекламе в соцсети она зарабатывала себе на жизнь. На данный момент аккаунт Борисовой заблокирован, и все выложенные снимки удалены.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британская невеста получила письмо погибшего
Пользователи Сети нашли самый грустный мем
Мутко: В 2019 году цены на недвижимость неизбежно
Новое устройство Shell объединит современный
Ученые обнаружили с помощью телескопа TESS
Дана Борисова потеряла профиль в Instagram из-за
Анна Седокова рассказала о "пополнении" в семье
Нурсултан Назарбаев планирует выставку
Певица Монеточка за 2018 заработала более 30 млн
Красноярский губернатор Усс потратил на приём с
Путешественники назвали курорты, которые больше
Ольга Рапунцель через Instagram доказывает, что
Екатерина Климова в новогодней фотосессии
Поклонников Виктории Лопыревой восхитила
Названы 5 главных минусов большой груди
Ксения Бородина похвасталась в Instagram "осиной"
В Крыму к Новому году откроют космический
Андрей Черкасов трогательно поздравил Александру
Ученые: Парное молоко опасно для жизни
Denso Corporation проведёт реорганизацию
Звезда «Дома-2» Елена Баранова пообещала
Группа SEREBRO на японском языке поздравила
Анджелина Джоли выразила беспокойство о влиянии
Актёр Дмитрий Певцов обвинил ювелирный магазин в
Звезда "Такси" Сами Насери удивился реакции
Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора
NASA собрало учёных для поиска цивилизаций
«Связной» начал продавать восстановленные iPhone
Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей
Просмотреть все новости