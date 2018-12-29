Роспотребнадзор призвал россиян выбрасывать салаты после празднования Нового года





В организм человека легко могут попасть возбудители вирусной и бактериальной природы в результате нарушения сроков хранения продуктов. Перечисленные выше новогодние блюда, приготовленные без должной обработки, это источник токсинов и вредных микроорганизмов. Употребление продуктов, срок которых уже проходит, вызывает пищевые отравления, считают в Роспотребнадзоре.Эксперты ведомства рекомендуют покупать приготовленные салаты, кондитерские изделия с кремом, студни, мясные продукты в небольших количествах и хранить их недолго.Перед тем, как приступить к приготовлению блюд, а также после контакта с сырыми продуктами, важно тщательно вымыть руки, ингредиенты, а также обработать поверхность, где готовили.В ведомстве рассказали также, где лучше покупать спиртные напитки. Приобретать алкоголь нужно только в торговых точках с легальной продажей и наличием необходимых документов. По мнению экспертов, с рук и через онлайн-магазины "горячительное" покупать не стоит.