Красноярский губернатор Усс потратил на приём с хитом Веры Брежневой 1,7 млн рублей





Маргарита Филиппова, будучи главой компании "Надежда" в Красноярске, подробно рассказала на своей интернет-странице о том, как провела предновогоднюю встречу с губернатором Уссом и другими бизнесменами края. Как выяснилось, политик устроил приём, на который можно было попасть лишь по приглашению. Гвоздём программы сало выступление Веры Брежневой с песней "Оттепель".Филиппова призналась, что артистка смогла создать настоящую атмосферу праздника. Сама певица также выложила в Instagram фото с засекреченного мероприятия, подписав: "Финальная гастроль 2018-го".Филипповой вечер напомнил фильм "Карнавальная ночь", и она смогла пообщаться со многими влиятельными людьми, включая самого Усса, предпринимателей и депутатов. Известно, что в декабре "Центр международных культурных связей" искал организаторов приёма с оплатой на сумму 1,7 млн рублей из бюджета области.Необходимо было украсить красноярскую филармонию, изготовив тысячу стеклянных шаров. Также деньги ушли на оплату музыкальных номеров и съёмку "постановочных роликов".