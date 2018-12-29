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Красноярский губернатор Усс потратил на приём с хитом Веры Брежневой 1,7 млн рублей

Красноярский губернатор Александр Усс потратил на закрытый новогодний приём с песней Веры Брежневой "Оттепель" 1,7 млн рублей. Также для гостей выступали группы SOFIA & MEL, "Гудок" и "Мускат".
Красноярский губернатор Усс потратил на приём с хитом Веры Брежневой 1,7 млн рублей

Маргарита Филиппова, будучи главой компании "Надежда" в Красноярске, подробно рассказала на своей интернет-странице о том, как провела предновогоднюю встречу с губернатором Уссом и другими бизнесменами края. Как выяснилось, политик устроил приём, на который можно было попасть лишь по приглашению. Гвоздём программы сало выступление Веры Брежневой с песней "Оттепель".

Филиппова призналась, что артистка смогла создать настоящую атмосферу праздника. Сама певица также выложила в Instagram фото с засекреченного мероприятия, подписав: "Финальная гастроль 2018-го".

Филипповой вечер напомнил фильм "Карнавальная ночь", и она смогла пообщаться со многими влиятельными людьми, включая самого Усса, предпринимателей и депутатов. Известно, что в декабре "Центр международных культурных связей" искал организаторов приёма с оплатой на сумму 1,7 млн рублей из бюджета области.
Красноярский губернатор Усс потратил на приём с хитом Веры Брежневой 1,7 млн рублей

Необходимо было украсить красноярскую филармонию, изготовив тысячу стеклянных шаров. Также деньги ушли на оплату музыкальных номеров и съёмку "постановочных роликов".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:43

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