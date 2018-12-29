iPhone XS Max загорелся в кармане жителя США





Мужчина изначально почувствовал характерный запах, а после этого в кармане, где лежал iPhone XS Max, стало жарко, вплоть до жжения и наконец, оттуда пошел дым. Владелец смартфона в срочном порядке отправился в компанию Apple, но заменить аппарат ему отказались и порекомендовали дождаться экспертизы. Что касается жалобы на сгоревшую одежду, то представители пожали плечами и ответили, что гарантировать компенсацию не могут, поскольку нет заключения из сервисного центра.Также он вспомнил, что продавцы магазина, где был приобретен iPhone XS Max, стали вести себя необычно. Они унесли гаджет в подсобное помещение, а вынесли его уже упакованным и сообщили о намерении отправить на тщательную проверку. Подобное отношение не устраивает пострадавшего, и он хочет посоветоваться с юристами, обговорив все нюансы, а затем подать в суд соответствующий иск.