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iPhone XS Max загорелся в кармане жителя США

Житель американского городка Колумбус (штат Огайо) рассказал, что смартфон iPhone XS Max загорелся, когда просто лежал в его кармане. Мужчина намерен подать в суд на компанию Apple.
iPhone XS Max загорелся в кармане жителя США

Мужчина изначально почувствовал характерный запах, а после этого в кармане, где лежал iPhone XS Max, стало жарко, вплоть до жжения и наконец, оттуда пошел дым. Владелец смартфона в срочном порядке отправился в компанию Apple, но заменить аппарат ему отказались и порекомендовали дождаться экспертизы. Что касается жалобы на сгоревшую одежду, то представители пожали плечами и ответили, что гарантировать компенсацию не могут, поскольку нет заключения из сервисного центра.

Также он вспомнил, что продавцы магазина, где был приобретен iPhone XS Max, стали вести себя необычно. Они унесли гаджет в подсобное помещение, а вынесли его уже упакованным и сообщили о намерении отправить на тщательную проверку. Подобное отношение не устраивает пострадавшего, и он хочет посоветоваться с юристами, обговорив все нюансы, а затем подать в суд соответствующий иск.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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