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Ольга Рапунцель через Instagram доказывает, что является хорошей мамой и женой

Длинноволосая красавица нашла способ, как доказать телезрителям реалити-шоу «Дом-2», что она на самом деле хорошая мать и жена.

Не единожды Ольга Рапунцель заявляла, что уже устала от того, что ей приходится постоянно оправдываться не только перед участниками и ведущими, но и даже перед поклонниками телешоу, которые то и дело спешат выставить ее плохой женой и мамой.

Ольга Рапунцель через Instagram доказывает, что является хорошей мамой и женой

И вот «бренд» телестройки нашел способ, как же продемонстрировать зрителям, что операторы «Дома-2» на самом деле специально не снимают то, как она занимается хозяйством по дому или играется со своей наследницей Василисой.

Теперь Рапунцель каждый день публикует у себя на страничке в Instagram новые фотографии, видеозаписи и Stories, на которых показывает поклонникам, что, к примеру, всегда готовит своему любимому мужу Дмитрию кушать и очень часто наедине проводит время с маленькой дочерью.

Нужно сказать, что фото- и видеоотчеты Ольги не остались незамеченными. Впрочем, многие интернет-пользователи поспешили указать супруге Дмитренко на то, что ей так просто не удастся обмануть их, ведь эфирам они верят куда больше, чем тому, что публикуется в Сети.

Ольга Рапунцель через Instagram доказывает, что является хорошей мамой и женой

«Рапунцель, тебе нас не удастся обмануть! Все мы знаем, какая ты на самом деле мама и жена, поэтому лучше вместо того, чтобы сидеть в Инстаграме, иди поиграй с Василисой!» - посоветовала Рапунцель одна из ее подписчиц.

К слову, на данный момент зрителей очень интересует другой момент – попытается ли Ольга доказать фанатов, что у нее с Дмитренко есть «волшебство».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:27

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