Ольга Рапунцель через Instagram доказывает, что является хорошей мамой и женой

«Рапунцель, тебе нас не удастся обмануть! Все мы знаем, какая ты на самом деле мама и жена, поэтому лучше вместо того, чтобы сидеть в Инстаграме, иди поиграй с Василисой!» - посоветовала Рапунцель одна из ее подписчиц.

Не единожды Ольга Рапунцель заявляла, что уже устала от того, что ей приходится постоянно оправдываться не только перед участниками и ведущими, но и даже перед поклонниками телешоу, которые то и дело спешат выставить ее плохой женой и мамой.И вот «бренд» телестройки нашел способ, как же продемонстрировать зрителям, что операторы «Дома-2» на самом деле специально не снимают то, как она занимается хозяйством по дому или играется со своей наследницей Василисой.Теперь Рапунцель каждый день публикует у себя на страничке в Instagram новые фотографии, видеозаписи и Stories, на которых показывает поклонникам, что, к примеру, всегда готовит своему любимому мужу Дмитрию кушать и очень часто наедине проводит время с маленькой дочерью.Нужно сказать, что фото- и видеоотчеты Ольги не остались незамеченными. Впрочем, многие интернет-пользователи поспешили указать супруге Дмитренко на то, что ей так просто не удастся обмануть их, ведь эфирам они верят куда больше, чем тому, что публикуется в Сети.К слову, на данный момент зрителей очень интересует другой момент – попытается ли Ольга доказать фанатов, что у нее с Дмитренко есть «волшебство».