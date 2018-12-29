Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова рассказала о расколе в коллективе

Юлия Михалкова написала в личном блоге Instagram, что команда "Уральских пельменей" распалась. В полном классическом составе группа появляется исключительно в Екатеринбурге и на канале СТС. Во время гастролей большинство участников коллектива "разбегается, кто куда", отметила юмористка. Разделение в "Уральских пельменях" произошло между молодым составом и сторонниками Рожкова с Мясниковым.Юлия Михалкова не собирается поддерживать ни тех, ни других. Она считает всех участников известного ток-шоу любимой семьей и не хочет делать выбор между "папой и мамой".Поклонники поддержали знаменитую артистку: "Без вас Уральские пельмени теряют изюминку,которая так нравится зрителям...", "Я не понимаю кто старый состав, кто новый. Для меня Вы есть и будете в одном ЕДИНСТВЕННОМ составе. И если бы я пришла на концерт, хотела бы видеть тот состав, что по СТС", "Как приятно, что мудрее и честне всех, оказались именно Вы!!! С Наступающим Вас... Всех благ!!!", "Согласна... Никого не выделить!!! Всех люблю!!! Просто если хотя бы одного из номера убрать, то это уже не номер!!! Не могу представить, как Вам сложно..."