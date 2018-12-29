Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова рассказала о расколе в коллективе
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова недавно рассказала поклонникам в Instagram о расколе в родном коллективе. Артистка призналась, что ей предлагают выбирать с кем остаться: с красными или белыми.
Юлия Михалкова написала в личном блоге Instagram, что команда "Уральских пельменей" распалась. В полном классическом составе группа появляется исключительно в Екатеринбурге и на канале СТС. Во время гастролей большинство участников коллектива "разбегается, кто куда", отметила юмористка. Разделение в "Уральских пельменях" произошло между молодым составом и сторонниками Рожкова с Мясниковым.
Юлия Михалкова не собирается поддерживать ни тех, ни других. Она считает всех участников известного ток-шоу любимой семьей и не хочет делать выбор между "папой и мамой".
Поклонники поддержали знаменитую артистку: "Без вас Уральские пельмени теряют изюминку,которая так нравится зрителям...", "Я не понимаю кто старый состав, кто новый. Для меня Вы есть и будете в одном ЕДИНСТВЕННОМ составе. И если бы я пришла на концерт, хотела бы видеть тот состав, что по СТС", "Как приятно, что мудрее и честне всех, оказались именно Вы!!! С Наступающим Вас... Всех благ!!!", "Согласна... Никого не выделить!!! Всех люблю!!! Просто если хотя бы одного из номера убрать, то это уже не номер!!! Не могу представить, как Вам сложно..."
Юлия Михалкова написала в личном блоге Instagram, что команда "Уральских пельменей" распалась. В полном классическом составе группа появляется исключительно в Екатеринбурге и на канале СТС. Во время гастролей большинство участников коллектива "разбегается, кто куда", отметила юмористка. Разделение в "Уральских пельменях" произошло между молодым составом и сторонниками Рожкова с Мясниковым.
Юлия Михалкова не собирается поддерживать ни тех, ни других. Она считает всех участников известного ток-шоу любимой семьей и не хочет делать выбор между "папой и мамой".
Поклонники поддержали знаменитую артистку: "Без вас Уральские пельмени теряют изюминку,которая так нравится зрителям...", "Я не понимаю кто старый состав, кто новый. Для меня Вы есть и будете в одном ЕДИНСТВЕННОМ составе. И если бы я пришла на концерт, хотела бы видеть тот состав, что по СТС", "Как приятно, что мудрее и честне всех, оказались именно Вы!!! С Наступающим Вас... Всех благ!!!", "Согласна... Никого не выделить!!! Всех люблю!!! Просто если хотя бы одного из номера убрать, то это уже не номер!!! Не могу представить, как Вам сложно..."