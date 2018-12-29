Британская невеста получила письмо погибшего солдата спустя 77 лет

"Я плакал, не смог сдержаться. Знала бы ты, сколько счастья подарила мне, дорогая", - говорится в письме солдата Уилтширского полка.





Как пишет издание Metro, Odyssey Marine Exploration нашла на дне Атлантики 700 затонувших писем, среди которых оказалось одно, которое доставили 99-летней британке. Жених, служивший в 1941 году на военном корабле, предложил возлюбленной выйти за него, и та ответила согласием, однако обратного письма не получила. Конверт моряка затонул после кораблекрушения, а по окончанию войны, поняв, что любимый не вернётся, невеста вышла за другого.На сегодняшний день она успела обзавестись 4 детьми и 7 правнуками, однако была очень тронута, когда прочла ответ погибшего солдата. Последний писал, что мечтает увидеть девушку рядом с собой, узнав о её согласии на брак.Отметим, что компания, отыскавшая конверт в море, занимается поиском личных вещей, которые остались на дне после больших кораблекрушений. 700 писем, затерянных в Атлантике, передали Музею почты в Лондоне для выставки "Голоса из глубины".