Британская невеста получила письмо погибшего солдата спустя 77 лет
Британская невеста получила письмо погибшего солдата спустя 77 лет после его гибели на военном судне. Моряк написал, что радуется её согласию выйти на него замуж.
Как пишет издание Metro, Odyssey Marine Exploration нашла на дне Атлантики 700 затонувших писем, среди которых оказалось одно, которое доставили 99-летней британке. Жених, служивший в 1941 году на военном корабле, предложил возлюбленной выйти за него, и та ответила согласием, однако обратного письма не получила. Конверт моряка затонул после кораблекрушения, а по окончанию войны, поняв, что любимый не вернётся, невеста вышла за другого.
На сегодняшний день она успела обзавестись 4 детьми и 7 правнуками, однако была очень тронута, когда прочла ответ погибшего солдата. Последний писал, что мечтает увидеть девушку рядом с собой, узнав о её согласии на брак.
Отметим, что компания, отыскавшая конверт в море, занимается поиском личных вещей, которые остались на дне после больших кораблекрушений. 700 писем, затерянных в Атлантике, передали Музею почты в Лондоне для выставки "Голоса из глубины".
Как пишет издание Metro, Odyssey Marine Exploration нашла на дне Атлантики 700 затонувших писем, среди которых оказалось одно, которое доставили 99-летней британке. Жених, служивший в 1941 году на военном корабле, предложил возлюбленной выйти за него, и та ответила согласием, однако обратного письма не получила. Конверт моряка затонул после кораблекрушения, а по окончанию войны, поняв, что любимый не вернётся, невеста вышла за другого.
На сегодняшний день она успела обзавестись 4 детьми и 7 правнуками, однако была очень тронута, когда прочла ответ погибшего солдата. Последний писал, что мечтает увидеть девушку рядом с собой, узнав о её согласии на брак.
"Я плакал, не смог сдержаться. Знала бы ты, сколько счастья подарила мне, дорогая", - говорится в письме солдата Уилтширского полка.
Отметим, что компания, отыскавшая конверт в море, занимается поиском личных вещей, которые остались на дне после больших кораблекрушений. 700 писем, затерянных в Атлантике, передали Музею почты в Лондоне для выставки "Голоса из глубины".
В мире
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:00