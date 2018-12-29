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Пользователи Сети нашли самый грустный мем

Кошка Мами, у которой даже есть свой Instagram-аккаунт, стала героиней самого грустного мема, по мнению пользователей Сети. У пушистой красавицы довольно необычное строение мордочки и постоянно «обиженные» глаза, именно из-за этого она пользуется необычайной популярностью, а не так давно стала «лицом» грустного мема.

Пользователи Сети нашли самый грустный мем

Кто-то из пользователей Сети взял фотографию Мами за основу при создании мема, и он получился настолько трогательным, что пользователи наградили его титулом «самого грустного». Печальная кошка с картинки, предлагающая испечь любимые плюшки и приехать в гости, напомнила многим фолловерам о бабушках и дедушках, чем вызвала «щемящую ностальгию».

Огромное количество пользователей не смогли остаться равнодушными к мему, вызвавшему в преддверие «семейных» новогодних праздников тоску по близким родственникам. Многие пишут, грустные глаза кошки доводят их в буквальном смысле до слёз, а кому-то послужили напоминаем не забыть поздравить самых родных людей с Новым годом и Рождеством.

«В первую очередь ассоциируется с бабулей и её старым котиком», «Еду на новогодние каникулы к бабушке с дедушкой, чтобы они не были с такими же выражениями лиц», «У меня сердце на кусочки от этого фото...», - написали растроганные интернет-пользователи.



 
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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:44

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