Ксения Бородина похвасталась в Instagram "осиной" талией

«Ксюш, вижу диета, о которой ты недавно говорила, все-таки помогла..Расскажи, как у тебя так получается, ты же вот всего на днях была такая щекастенькая, а сейчас.. Невозможно насмотреться на тебя!» - пишут в Сети.

Ксения разместила у себя на страничке в Instagram несколько новых фотографий, которые по достоинству оценили ее поклонники. На снимках Бородина позирует в двух совершенно разных нарядах.Под публикацией телезнаменитость предложила интернет-пользователям выбрать одно из фото и загадать желание, которое точно может сбыться только в таких платьях, отметила Ксения. По словам ведущей «Дома-2», эти наряды уж точно являются «мечтой» каждой девушки.Нужно сказать, что за несколько часов свежая фотография Бородиной набрала почти 135 тысяч лайков и огромное количество комментариев. Пока одни поклонники продолжают восхищаться красотой платьев, другие поспешили указать звезде на то, что она очень сильно похудела, а это значит, что ее предновогодняя диета, о которой она несколько недель назад говорила, все-таки подействовала.Но в этот раз не обошлось без недоброжелателей Ксении, которые заявляют, что на самом деле Бородина вовсе не похудела, а просто научилась пользоваться фотошопом. Кое-кто из хейтеров даже попросил ведущую «Дома-2» научить пользоваться фоторедактором свою коллегу Ольгу Бузову.