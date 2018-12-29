Поклонников Виктории Лопыревой восхитила молодость ее мамы

Не так давно Виктория Лопырева улетела в США. Она приняла решение рожать за океаном, а помогать ей в этом будет ее мама Ирина Лопырева. На данный момент они находятся в Майами, где проходит подготовка к будущим родам. На днях ведущая решила поделиться со своими подписчиками в социальной сети Instagram свежей фотографией, где она на мероприятии сидит за столом в кругу друзей и любимой мамы. К слову, знаменитость много раз говорила, что очень ее любит и посвятила ей один из постов, подписав его так: «Моя Королева, мой лучший друг и самая лучшая мама в мире! Материнская любовь - самая сильная на свете! И каждый из 365 дней - Твой День! Люблю бесконечно».Читатели блога официального посла ФИФА чемпионата мира по футболу 2018 засыпали Ирину Лопыреву комплиментами. Многие отметили, что мама и дочь ровесницы. Кто-то отметил, что внешность Ирины и Виктории Лоперывых мотивирует и восхищает.