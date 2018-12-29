Новое устройство Shell объединит современный смартфон и смарт-часы





Гаджет можно носить пожеланию на запястье, а также использоваться им как смартфоном. Если перейти в режим смартфона, из смарт-часов появятся два специальных "усика", которые станут динамиком и микрофоном. По функциональности новые устройства Shell схожи с обычными смартфонами. Однако в данном случае экран будет иметь меньшие размеры. Он обладает всеми требуемыми модулями Bluetooth, GPS, Wi-Fi, 4G. В верхнем усике спрятана камера. Она может осуществлять круговые вращения вокруг своей оси.Устройство отличается необычным своим дизайном, уникальной "ручной зарядкой". Она обеспечивает дополнительное время работы гаджета. За счёт сгибания "усиков" модели вниз и вверх на протяжении нескольких минут обеспечивается продление времени работы устройства. Для предварительных заказов модель доступна с тридцать первого января на Indiegogo. Стоимость гаджета составляет от $150.