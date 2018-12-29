Ученые обнаружили с помощью телескопа TESS гигантскую планету у карликовой звезды





Космический телескоп NASA «Transiting Exoplanet Survey Satellite» (TESS) позволил астрономам открыть транзитный горячий юпитер. Объект получил обозначение HATS-71b. На сегодняшний день науке известно только 4 экзопланеты такого типа, "обитающие" в системах малых холодных звезд.Авторы исследования отметили, что за последние 30 лет удалось подтвердить наличие 4 000 внесолнечных миров. Вокруг красных карликов вращаются только пять из 400 горячих юпитеров.Специалисты называют "горячими юпитерами" экзопланеты, массу которых можно сопоставить с массой наибольшей планеты Солнечной системы. Образование этих космических объектов до сих пор остается загадкой, поскольку принято считать, что рядом со звездами мало материала для появления экзопланет.HATS-71b вдвое уступает Юпитеру по массе, хотя их размеры аналогичны. Год на открытой экзопланете длится 3,79 земных дня. Температура объекта - 300 градусов по Цельсию.Астрономы объяснили, что новая находка HATS-71b является доказательством того, что гигантские планеты могут не только образовываться, но и мигрировать в системах звезд с низкими массами.