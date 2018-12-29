Ученые обнаружили с помощью телескопа TESS гигантскую планету у карликовой звезды
Ученые обнаружили с помощью телескопа TESS гигантскую планету HATS-71b у карликовой звезды. Экзопланета совершает вращения вокруг красного карлика, удаленного от Земли на 456 световых лет. Информацию публикует издание The Astronomical Journal.
Космический телескоп NASA «Transiting Exoplanet Survey Satellite» (TESS) позволил астрономам открыть транзитный горячий юпитер. Объект получил обозначение HATS-71b. На сегодняшний день науке известно только 4 экзопланеты такого типа, "обитающие" в системах малых холодных звезд.
Авторы исследования отметили, что за последние 30 лет удалось подтвердить наличие 4 000 внесолнечных миров. Вокруг красных карликов вращаются только пять из 400 горячих юпитеров.
Специалисты называют "горячими юпитерами" экзопланеты, массу которых можно сопоставить с массой наибольшей планеты Солнечной системы. Образование этих космических объектов до сих пор остается загадкой, поскольку принято считать, что рядом со звездами мало материала для появления экзопланет.
HATS-71b вдвое уступает Юпитеру по массе, хотя их размеры аналогичны. Год на открытой экзопланете длится 3,79 земных дня. Температура объекта - 300 градусов по Цельсию.
Астрономы объяснили, что новая находка HATS-71b является доказательством того, что гигантские планеты могут не только образовываться, но и мигрировать в системах звезд с низкими массами.
Космический телескоп NASA «Transiting Exoplanet Survey Satellite» (TESS) позволил астрономам открыть транзитный горячий юпитер. Объект получил обозначение HATS-71b. На сегодняшний день науке известно только 4 экзопланеты такого типа, "обитающие" в системах малых холодных звезд.
Авторы исследования отметили, что за последние 30 лет удалось подтвердить наличие 4 000 внесолнечных миров. Вокруг красных карликов вращаются только пять из 400 горячих юпитеров.
Специалисты называют "горячими юпитерами" экзопланеты, массу которых можно сопоставить с массой наибольшей планеты Солнечной системы. Образование этих космических объектов до сих пор остается загадкой, поскольку принято считать, что рядом со звездами мало материала для появления экзопланет.
HATS-71b вдвое уступает Юпитеру по массе, хотя их размеры аналогичны. Год на открытой экзопланете длится 3,79 земных дня. Температура объекта - 300 градусов по Цельсию.
Астрономы объяснили, что новая находка HATS-71b является доказательством того, что гигантские планеты могут не только образовываться, но и мигрировать в системах звезд с низкими массами.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:15