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Андрей Черкасов трогательно поздравил Александру Черно и Иосифа Оганесяна со свадьбой

Иосиф Оганесян и Александра Черно не прекращают принимать поздравления со свадьбой.

22 декабря Иосиф и Александра стали законными мужем и женой. Только на днях в социальных сетях появились первые видеозаписи с самой росписи эпатажной парочки, о чем наш портал уже писал.

Андрей Черкасов трогательно поздравил Александру Черно и Иосифа Оганесяна со свадьбой

Как оказалось, несмотря на то, что торжество прошло еще неделю назад, Черно и Оганесян по-прежнему помнят, как трогательно поздравили их со свадьбой самые родные и близкие им люди.

Выяснилось, что хотя Андрея Черкасова не было на бракосочетании Саши и Иосифа, он поспешил передать свои поздравления через любимую супругу Кристину Ослину, которая появилась на росписи влюбленных в гордом одиночестве.

За несколько дней до свадьбы Черно и Оганесяна Черкасову пришлось срочно вылететь в Великобританию по работе. Впрочем, это не помешало ведущему «Дома-2» трогательно поздравить своим воспитанников.

Андрей Черкасов трогательно поздравил Александру Черно и Иосифа Оганесяна со свадьбой

По словам Андрея, он очень сильно проникся парой Саши и Иосифа, ведь их отношения развивались на его глазах. Парочке пришлось пройти через много испытаний, которые, в конечном счете, не сломали их, а сделали сильнее, уверен Черкасов.

Также телезнаменитость добавил, что Черно и Оганесян смогли доказать не только телезрителям «Дома-2», но и самим себе, что на самом деле любят друг друга, поэтому и решили связать свои отношения узами брака.

«Я уверен, что у них все будет хорошо!» - подчеркнул Черкасов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:53

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