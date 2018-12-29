Андрей Черкасов трогательно поздравил Александру Черно и Иосифа Оганесяна со свадьбой

«Я уверен, что у них все будет хорошо!» - подчеркнул Черкасов.





22 декабря Иосиф и Александра стали законными мужем и женой. Только на днях в социальных сетях появились первые видеозаписи с самой росписи эпатажной парочки, о чем наш портал уже писал.Как оказалось, несмотря на то, что торжество прошло еще неделю назад, Черно и Оганесян по-прежнему помнят, как трогательно поздравили их со свадьбой самые родные и близкие им люди.Выяснилось, что хотя Андрея Черкасова не было на бракосочетании Саши и Иосифа, он поспешил передать свои поздравления через любимую супругу Кристину Ослину, которая появилась на росписи влюбленных в гордом одиночестве.За несколько дней до свадьбы Черно и Оганесяна Черкасову пришлось срочно вылететь в Великобританию по работе. Впрочем, это не помешало ведущему «Дома-2» трогательно поздравить своим воспитанников.По словам Андрея, он очень сильно проникся парой Саши и Иосифа, ведь их отношения развивались на его глазах. Парочке пришлось пройти через много испытаний, которые, в конечном счете, не сломали их, а сделали сильнее, уверен Черкасов.Также телезнаменитость добавил, что Черно и Оганесян смогли доказать не только телезрителям «Дома-2», но и самим себе, что на самом деле любят друг друга, поэтому и решили связать свои отношения узами брака.