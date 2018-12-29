Анна Седокова рассказала о "пополнении" в семье

«Счастья Вам, Анечка и Вашей семье!!!! Пускай Ваши детки всегда будут с Вами!!!! Вы чудесная мама и невероятная девушка!!!! Вы просто обязаны быть счастливой, несмотря на все жизненные обстоятельства!!!!», «Приятно на вас смотреть, такие все красивые. Гектор лапочка, мужчина растёт. Счастья вам в Новом году, пусть всё плохое останется в старом!», - написали восторженные поклонники артистки.



