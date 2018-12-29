Анна Седокова рассказала о "пополнении" в семье
Экс-солистка «золотого» состава популярной группы «ВИА Гра» Анна Седокова на странице в Instagram опубликовала забавный ролик своей «танцующей» семьи. В подписи к посту певица пишет, в следующем году они ожидают «пополнение», вот только будет это мужчина, новорожденный ребёнок или экзотический домашний питомец, никто пока не знает.
В ролике Седоковой приняли участие практически все члены её довольно немаленькой семьи, кроме 7-летней Моники, отдыхающей у бабушки. Танцевала и сама певица, и её 14-летняя дочь Алина, попал в кадр маленький Гектор и даже пёсик.
В подписи к посту Седокова написала, благодарит уходящий год за свою семью за то, что они нестандартные и счастливые. А ещё она уверена, в будущем году их станет больше, возможно у неё появится мужчина, возможно, домашний питомец или просто родится ещё один ребёнок. Но в том, что семья пополнится, артистка уверена на сто процентов.
Поклонники давно покорены Анной Седоковой не только, как артисткой, но и как мамой. Не раз в комментариях под её постами можно увидеть, ей с огромным удовольствием присудили бы награду «Лучшая мама года», но пока такой не учредили, фанаты награждают ею Анну «заочно».
В ролике Седоковой приняли участие практически все члены её довольно немаленькой семьи, кроме 7-летней Моники, отдыхающей у бабушки. Танцевала и сама певица, и её 14-летняя дочь Алина, попал в кадр маленький Гектор и даже пёсик.
В подписи к посту Седокова написала, благодарит уходящий год за свою семью за то, что они нестандартные и счастливые. А ещё она уверена, в будущем году их станет больше, возможно у неё появится мужчина, возможно, домашний питомец или просто родится ещё один ребёнок. Но в том, что семья пополнится, артистка уверена на сто процентов.
Поклонники давно покорены Анной Седоковой не только, как артисткой, но и как мамой. Не раз в комментариях под её постами можно увидеть, ей с огромным удовольствием присудили бы награду «Лучшая мама года», но пока такой не учредили, фанаты награждают ею Анну «заочно».
«Счастья Вам, Анечка и Вашей семье!!!! Пускай Ваши детки всегда будут с Вами!!!! Вы чудесная мама и невероятная девушка!!!! Вы просто обязаны быть счастливой, несмотря на все жизненные обстоятельства!!!!», «Приятно на вас смотреть, такие все красивые. Гектор лапочка, мужчина растёт. Счастья вам в Новом году, пусть всё плохое останется в старом!», - написали восторженные поклонники артистки.