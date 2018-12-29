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Нурсултан Назарбаев планирует выставку собственных картин

Нурсултан Назарбаев планирует выставку собственных картин маслом. Президент Казахстана рассказал об увлечении живописью и других хобби.
Нурсултан Назарбаев планирует выставку собственных картин

Назарбаев в интервью казахстанским СМИ признался, что успел написать 20 картин маслом. Для выставки необходимо собрать 25 полотен. Больше всего в живописи политика привлекает то, что она даёт мозгу "шевелиться", тем самым стимулируя активное мышление. По мнению Назарбаева, для таких целей также подходит чтение научных книг и статей и изучение иностранных языков.

Сам президент с детства любит музыку, как и вся его семья. Покойная мать главы Казахстана тоже любила петь, однако отец отнял у сына гармонику, ведь тот своей игрой не давал ему спать. Назарбаев вспомнил о том, как купил музыкальный инструмент, который в селе семья не могла себе позволить.

Будущий политик договорился с соседом, что поможет ему строить саманный дом, и на вырученные 30 рублей купил гармошку. Когда Назабраев играл, у его дома собиралась танцующая молодёжь.

Президент считает себя романтиком, ведь всегда мечтал наладить в Казахстане строительство, обеспечить народу спокойствие и благополучие. Счастье для любого политика заключается в том, чтобы предложить задуманную программу и работать над ней до момента осуществления, думает Назарбаев.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:55

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