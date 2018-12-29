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Звезда «Дома-2» Елена Баранова пообещала отомстить руководству проекта за свое изгнание

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Баранова пригрозила организаторам проекта расправой.

Елена покинула телестройку со скандалом. На сегодняшний день у Барановой несколько версий, как же она все-таки покинула Периметр.

Звезда «Дома-2» Елена Баранова пообещала отомстить руководству проекта за свое изгнание

Многие поклонники «Дома-2» хорошо помнят, как несколько дней назад Елена говорила о том, что покинула проект по инициативе своей матери, которая пришла на шоу и пригрозила руководству подать на них в суд. Теперь же экс-звезда реалити заявляет, что на самом деле пыталась отпроситься у организаторов отпустить ее на несколько дней в Киев, где она сможет забрать все свои зимние вещи.

Впрочем, ведущие «Дома-2» отказались отпускать Баранову с проекта и приняли совсем другое решение – оправить брюнетку навсегда в «свободное плаванье». Вчера Елена выходила со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что больше не будет пытаться вернуться на проект.

Звезда «Дома-2» Елена Баранова пообещала отомстить руководству проекта за свое изгнание

По словам брюнетки, она очень обижена на администрацию реалити-шоу, поэтому планирует в ближайшее время отомстить им. Елена подчеркнула, что ее выгнали за ворота несправедливо, и она просто-таки мечтает о том, чтобы все, кто был причастным к ее выгону понес наказание.

«Я уже говорила, что просто так все это не оставлю! «Дом-2» еще долго будут вспоминать меня!» - отметила Баранова.

К слову, напомним, что недавно Елена заявила, что планирует применить черную магию для того, чтобы отомстить своему бывшему возлюбленному Артему Сороке.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:28

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