Певица Монеточка за 2018 заработала более 30 млн рублей





Сотрудники издания The Bell высчитали итоговый заработок знаменитостей, прибегая к простой формуле. Они вычислили количество концертов и умножили их на сумму примерного гонорара. Учитывались выступления в столице России, Санкт-Петербурге и в других больших городах страны. Информацию об полученных суммах подтвердили представители знаменитостей.По результатам нехитрых подсчетов на втором месте оказалась Монеточка (Елизавета Гырдымова), собрав с концертов почти 32 млн рублей. Дополнительно на ее счету могло оказаться около 12 млн за продажу альбомов. Реп-исполнитель Элджей возглавил пятерку миллионеров - на его счету оказалось 53 млн рублей. Третье место занял Хаски, четвертое Фейс и завершил список Фараон.