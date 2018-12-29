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Певица Монеточка за 2018 заработала более 30 млн рублей

В интернет издании The Bell решили посчитать, сколько заработали запрещенные исполнители России в 2018 году. По их расчетам певица Монеточка заняла второе место в пятерке миллионеров, заработав более 30 млн рублей.
Певица Монеточка за 2018 заработала более 30 млн рублей

Сотрудники издания The Bell высчитали итоговый заработок знаменитостей, прибегая к простой формуле. Они вычислили количество концертов и умножили их на сумму примерного гонорара. Учитывались выступления в столице России, Санкт-Петербурге и в других больших городах страны. Информацию об полученных суммах подтвердили представители знаменитостей.

По результатам нехитрых подсчетов на втором месте оказалась Монеточка (Елизавета Гырдымова), собрав с концертов почти 32 млн рублей. Дополнительно на ее счету могло оказаться около 12 млн за продажу альбомов. Реп-исполнитель Элджей возглавил пятерку миллионеров - на его счету оказалось 53 млн рублей. Третье место занял Хаски, четвертое Фейс и завершил список Фараон.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:44

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