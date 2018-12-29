Путешественники назвали курорты, которые больше всего их разочаровали





Путешественники утверждают, что помимо каналов там нет ничего интересного. Между тем, каналы практически ничем не отличаются. Второе место в этом рейтинге занял египетский город Эль-Гиза. По словам туристов, грандиозность Великой пирамиды по большей части является очень преувеличенной. Нашлось много путешественников, которые подвергли критике пляжи Бали. По их словам побережье выглядит совсем не так, как это демонстрируется на картинках.В данный антирейтинг вошла также столица Камбоджи. Там очень распространены карманные кражи. Далее следует Дубай. Туристы в данном случае недовольны перенасыщенностью «бетонных джунглей».