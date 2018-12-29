Звезда "Такси" Сами Насери удивился реакции россиян на новогоднюю речь президент

Знаменитый актер очень любит гостить в России. Сами Насери встречали в городах страны во время мундиаля ЧМ-2018. Француз даже участвовал в драке в одном из увеселительных заведений российской столицы минувшим летом.Сами Насери не скрывает: ему нравится эта страна и ее жители. Особенно впечатлила звезду "Такси" давняя традиция граждан РФ вставать во время новогодней речи главы государства. При этом все должны стоять до последней фразы, каким бы длинным не было поздравление президента. Актер отметил, что ничего подобного он никогда не встречал на своей родине во Франции.