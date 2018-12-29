Екатерина Климова в новогодней фотосессии показала роскошную фигуру
Известная российская актриса Екатерина Климова в своем блоге Instagram опубликовала пост, который посвятила благодарности за поздравления с наступающим Новым годом. Для фотосъемки артистка выбрала в качестве наряда серое шелковое облегающее платье с поясом и ярко красные высокие сапоги на шпильке. Поклонники оценили образ кумира, назвав ее фигуру роскошной.
Екатерина Климова решила порадовать своих подписчиков в социальной сети Instagram свежей фотографией, где сидит на импровизированной коробке с подарком, демонстрируя тонкую и стройную фигуру. Внимательные поклонники заметили, что имея четверых детей, актрисе удалось сохранить стройность и сексуальность. Под публикацией Климова написала так: «Спасибо ВСЕМ за поздравления! С наступающими праздниками! Волшебства и чуда! Чуда и волшебства))))».
Читатели блога Климовой засыпали актрису комплиментами, касательно ее роскошного внешнего вида. Кто-то отметил, что она выглядит соблазнительно, а кому-то звезда напомнила богиню.
Екатерина Климова решила порадовать своих подписчиков в социальной сети Instagram свежей фотографией, где сидит на импровизированной коробке с подарком, демонстрируя тонкую и стройную фигуру. Внимательные поклонники заметили, что имея четверых детей, актрисе удалось сохранить стройность и сексуальность. Под публикацией Климова написала так: «Спасибо ВСЕМ за поздравления! С наступающими праздниками! Волшебства и чуда! Чуда и волшебства))))».
Читатели блога Климовой засыпали актрису комплиментами, касательно ее роскошного внешнего вида. Кто-то отметил, что она выглядит соблазнительно, а кому-то звезда напомнила богиню.