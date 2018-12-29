Екатерина Климова в новогодней фотосессии показала роскошную фигуру

Екатерина Климова решила порадовать своих подписчиков в социальной сети Instagram свежей фотографией, где сидит на импровизированной коробке с подарком, демонстрируя тонкую и стройную фигуру. Внимательные поклонники заметили, что имея четверых детей, актрисе удалось сохранить стройность и сексуальность. Под публикацией Климова написала так: «Спасибо ВСЕМ за поздравления! С наступающими праздниками! Волшебства и чуда! Чуда и волшебства))))».Читатели блога Климовой засыпали актрису комплиментами, касательно ее роскошного внешнего вида. Кто-то отметил, что она выглядит соблазнительно, а кому-то звезда напомнила богиню.