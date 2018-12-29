В Крыму к Новому году откроют космический музей-гостиницу





Представители Министерства курортов и туризма в Крыму сообщили, что его создали в рамках интерактивного фантастического космического корабля «Страж Империи». Данную идею первый раз воплотили в России. Заведение порадует в особенности фанатов «Звездных войн», для которых, как и для всех желающих, предусматриваются сорокаминутные экскурсии.При этом посетители получат возможность с помощью 3D виртуальных технологий управлять космолётом VR Racing Car, а также принимать участие в космических сражениях в рамках платформы Kat Walk VR. Стоит отметить, что всевозможные экспонаты нового музея посвящаются покорению космоса.