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В Крыму к Новому году откроют космический музей-гостиницу

На территории Крыма в Алуште планируют к Новому году открыть новый арт-объект. Речь идёт о космическом музее-гостинице, не имеющем аналогов в Российской Федерации.

В Крыму к Новому году откроют космический музей-гостиницу


Представители Министерства курортов и туризма в Крыму сообщили, что его создали в рамках интерактивного фантастического космического корабля «Страж Империи». Данную идею первый раз воплотили в России. Заведение порадует в особенности фанатов «Звездных войн», для которых, как и для всех желающих, предусматриваются сорокаминутные экскурсии.

При этом посетители получат возможность с помощью 3D виртуальных технологий управлять космолётом VR Racing Car, а также принимать участие в космических сражениях в рамках платформы Kat Walk VR. Стоит отметить, что всевозможные экспонаты нового музея посвящаются покорению космоса.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

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