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Ученые: Парное молоко опасно для жизни

Ученые выяснили, что парное молоко может быть опасным для здоровья человека. Моду на употребление непастеризованного молока начали знаменитости зарубежного шоу-бизнеса. К сожалению, эта мода привела к смерти двух жителей Великобритании.

Ученые: Парное молоко опасно для жизни

Парное молоко очень популярно среди жителей России, особенно старшего поколения, многие из детства помнят вкус теплого напитка. Однако жители западных стран, а точнее их организм не готов к употреблению «сырого» молока. Но количество потребляемых литров увеличилось за счет того, что такие знаменитости, как Гвинет Пелтроу, активно призывают к его употреблению публично. В итоге это привело к пищевым отравлениям среди горожан, а в 2017 году зафиксированы два смертельных случая. Из-за заражения кишечной палочкой умер ребенок и взрослый человек от листериоза. Также отмечено 69 случаев сильного отравления непастеризованным молоком.

По словам ученых, в том же 2017 году у 10 человек врачи обнаружили шига-токсин, который продуцирует Escherichia coli (STEC) (кишечная палочка). Эксперты подчеркивают, что предложение фермерами парного молока выросло почти на 60% за последние четыре года.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:48

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