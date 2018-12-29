«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил россиян с Новым годом
Известный российский шоумен Семен Слепаков поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. С присущим ему юмором он сочинил песню под названием «Это был тяжелый год», философский подтекст которой не оставил публики равнодушной.
Семен Слепаков известен своими музыкальными композициями на самые разные злободневные темы. Его поклонники с удовольствием восприняли и новую песню, посвященную Новому году.
Слепаков вместе с солистами Московского мужского хора спел про новый год, который «счастья принесет» и который «был тяжелее, что тот». В итоге у исполнителей получился настоящий гимн, правда, пессимистического характера.
Семен Слепаков известен своими музыкальными композициями на самые разные злободневные темы. Его поклонники с удовольствием восприняли и новую песню, посвященную Новому году.
Слепаков вместе с солистами Московского мужского хора спел про новый год, который «счастья принесет» и который «был тяжелее, что тот». В итоге у исполнителей получился настоящий гимн, правда, пессимистического характера.
«Когда правда жизни с юмором, легче принимать... Спасибо, с наступающим!», «Сеня, добавь позитива в свои песни, их поют и запоминают молодые... «Прям на каждый год гимн», - пишут в Сети.