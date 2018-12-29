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«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил россиян с Новым годом

Известный российский шоумен Семен Слепаков поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. С присущим ему юмором он сочинил песню под названием «Это был тяжелый год», философский подтекст которой не оставил публики равнодушной.

«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил россиян с Новым годом

Семен Слепаков известен своими музыкальными композициями на самые разные злободневные темы. Его поклонники с удовольствием восприняли и новую песню, посвященную Новому году.

Слепаков вместе с солистами Московского мужского хора спел про новый год, который «счастья принесет» и который «был тяжелее, что тот». В итоге у исполнителей получился настоящий гимн, правда, пессимистического характера.

«Когда правда жизни с юмором, легче принимать... Спасибо, с наступающим!», «Сеня, добавь позитива в свои песни, их поют и запоминают молодые... «Прям на каждый год гимн», - пишут в Сети.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:12

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