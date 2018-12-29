«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил россиян с Новым годом

«Когда правда жизни с юмором, легче принимать... Спасибо, с наступающим!», «Сеня, добавь позитива в свои песни, их поют и запоминают молодые... «Прям на каждый год гимн», - пишут в Сети.

Семен Слепаков известен своими музыкальными композициями на самые разные злободневные темы. Его поклонники с удовольствием восприняли и новую песню, посвященную Новому году.Слепаков вместе с солистами Московского мужского хора спел про новый год, который «счастья принесет» и который «был тяжелее, что тот». В итоге у исполнителей получился настоящий гимн, правда, пессимистического характера.