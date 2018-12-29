NASA собрало учёных для поиска цивилизаций пришельцев





В сентябре в Хьюстоне прошёл симпозиум NASA, куда пригласили всех ведущих специалистов по поиску внеземной жизни. Учёные вывели общий перечень критериев, по которым будут отслеживать деятельность предполагаемых инопланетян. Все меры направят на разрешение научного парадокса: почему люди до сих пор не столкнулись с пришельцами, если в космосе их так много? Эксперты считают, что на сегодняшний день отслеживание радиосигналов является самым надёжным способом найти инопланетян.Также можно подключить датчики света и тепла, направленные на окрестности Солнечной системы: они будут улавливать работу инфракрасных и оптических лазеров. Телескопы вроде "Джеймса Уэбба" и E-ELT могут быть направлены на конкретные планеты. Вскоре достроят ещё один прогрессивный аппарат SKA, который способен найти в космосе даже слабый сигнал телевышки или радиостанции.Кроме того, специалисты рекомендуют NASA подключить к поиску цивилизаций всех интересующихся вопросом добровольцев, как владельцев частных компаний, так и простых пользователей Сети. В глобальной инфраструктуре обмениваться полученной информацией и идеями будет весьма эффективно.