Группа SEREBRO на японском языке поздравила фанатов с Новым годом

Перед наступлением новогодних торжеств SEREBRO заговорила на японском, дабы объявить о доступности их очередной композиции «Chico Loco» на всех цифровых платформах страны Восходящего солнца. Исполнительницы признались в любви к Японии и ее мелодичному языку. При этом в опубликованном видео-поздравлении в Instagram звезды разговаривают на английском, лишь в конце вставляя фразу на японском.Продюсер SEREBRO Максим Фадеев с восторгом высказался об успешности релиза в Японии, попутно заявил, что его группу якобы знают во всем мире. Такие слова вызвали неодобрение среди его подписчиков. По их словам, самая известная за рубежом российская группа – это ТАТУ, а про SEREBRO пока слышали только на ее родине, а также в Японии и Италии.