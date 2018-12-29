АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

Группа SEREBRO на японском языке поздравила фанатов с Новым годом

Группа SEREBRO поздравила японских поклонников на английском языке с добавлением фразы на японском. Страну самураев певицы назвали «обожаемой», а ее язык «нереально красивым».
Группа SEREBRO на японском языке поздравила фанатов с Новым годом

Перед наступлением новогодних торжеств SEREBRO заговорила на японском, дабы объявить о доступности их очередной композиции «Chico Loco» на всех цифровых платформах страны Восходящего солнца. Исполнительницы признались в любви к Японии и ее мелодичному языку. При этом в опубликованном видео-поздравлении в Instagram звезды разговаривают на английском, лишь в конце вставляя фразу на японском.

Продюсер SEREBRO Максим Фадеев с восторгом высказался об успешности релиза в Японии, попутно заявил, что его группу якобы знают во всем мире. Такие слова вызвали неодобрение среди его подписчиков. По их словам, самая известная за рубежом российская группа – это ТАТУ, а про SEREBRO пока слышали только на ее родине, а также в Японии и Италии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешественники назвали курорты, которые больше
Ольга Рапунцель через Instagram доказывает, что
Екатерина Климова в новогодней фотосессии
Поклонников Виктории Лопыревой восхитила
Названы 5 главных минусов большой груди
Ксения Бородина похвасталась в Instagram "осиной"
В Крыму к Новому году откроют космический
Андрей Черкасов трогательно поздравил Александру
Ученые: Парное молоко опасно для жизни
Denso Corporation проведёт реорганизацию
Звезда «Дома-2» Елена Баранова пообещала
Группа SEREBRO на японском языке поздравила
Анджелина Джоли выразила беспокойство о влиянии
Актёр Дмитрий Певцов обвинил ювелирный магазин в
Звезда "Такси" Сами Насери удивился реакции
Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора
NASA собрало учёных для поиска цивилизаций
«Связной» начал продавать восстановленные iPhone
Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей
Ольга Орлова «втянула» Рапунцель и Дмитренко в
«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил
Предсказания Эдгара Кейси для России на 2019 год
В Сети появились шпионские снимки обновленного
Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным
Apple похвалила экран версии iPhone XR
Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова
Ученые: Снижение объемов употребляемого алкоголя
Ольга Бузова показала в Instagram свой новый образ
Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15
Просмотреть все новости