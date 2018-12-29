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Ольга Орлова «втянула» Рапунцель и Дмитренко в очередной скандал

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова первая заговорила о том, что Ольге Рапунцель нужно срочно садиться на строгую диету и начать заниматься спортом.

Наш портал уже писал о том, что сейчас на Поляне активно обсуждаются лишние килограммы Рапунцель, от которых она напрочь отказывается избавляться. По этому поводу уже высказался и Валерий Блюменкранц, который заявил, что его супруга, по сравнению с Ольгой, куда быстрее после родов вернула себе прежние формы.

Ольга Орлова «втянула» Рапунцель и Дмитренко в очередной скандал

И хотя муж Рапунцель Дмитрий Дмитренко говорит о том, что его все устраивает, эту тему даже не думают закрывать. А все из-за Орловой, которая то и дело спешит на каждом Лобном месте указать Ольге на ее большое «мягкое место».

Только вот на лишних килограммах «бренда» реалити-шоу ведущая «Дома-2» решила не останавливаться. Сейчас Ольга заявляет, что у звездной парочки явно имеются проблемы в интимном плане. По словам Орловой, Рапунцель не садится на диету, так как больше не стремится быть привлекательной и желанной для Дмитренко.

Ольга Орлова «втянула» Рапунцель и Дмитренко в очередной скандал

По данной теме уже начали высказывать свое мнение и некоторые поклонники проекта, которые уверены, что Орлова втянула Ольгу и Дмитрия в очередной скандал не просто так. По словам телезрителей, ведущая телестройки специально делает так, чтобы на реалити постоянно обсуждали семейство Рапунцель и Дмитренко.

«Разве не понятно, что руководство «Дом-2» зарабатывает на скандалах, в которых участвует Рапунцель немаленькие деньги? Вот они и обливают ее постоянно грязью», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:17

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