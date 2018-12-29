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Анджелина Джоли выразила беспокойство о влиянии Интернета на сознание ее детей

Знаменитая голливудская киноактриса Анджелина Джоли в одном из своих интервью призналась, что ее беспокоит бесконтрольное посещение интернет-ресурсов ее детьми-подростками. И с чем именно им придется столкнуться в социальных сетях.
Анджелина Джоли выразила беспокойство о влиянии Интернета на сознание ее детей
Анджелина Джоли - мама шести подростков, самому старшему 17, а младшему 10. Она как никто знает, что в таком возрасте сознание детей нужно оберегать от влияния интернет-паутины. Однако она отметила, что люди ее поколения не успевают вникать в развитие технологий в отличие от более смышленого младшего поколения.

Джоли понимает, что у них своя реальность, и взрослые не могут контролировать всего, что в ней происходит. Актриса решила поговорить на эту тему, поскольку ее бывшего супруга актера Брэда Питта кто-то поздравил с юбилеем (55 лет) с акккаунтов Пакса и Мэддокса в Instagram. Но все дело в том, что они не зарегистрированы в данной социальной сети.
Анджелина Джоли выразила беспокойство о влиянии Интернета на сознание ее детей

Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли после 2-летнего бракоразводного процесса все же решили вопрос об опеке над их наследниками и договорились о примирении. Хотя сначала актриса требовала полной опеки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:11

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