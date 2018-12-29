Анджелина Джоли выразила беспокойство о влиянии Интернета на сознание ее детей

Анджелина Джоли - мама шести подростков, самому старшему 17, а младшему 10. Она как никто знает, что в таком возрасте сознание детей нужно оберегать от влияния интернет-паутины. Однако она отметила, что люди ее поколения не успевают вникать в развитие технологий в отличие от более смышленого младшего поколения.Джоли понимает, что у них своя реальность, и взрослые не могут контролировать всего, что в ней происходит. Актриса решила поговорить на эту тему, поскольку ее бывшего супруга актера Брэда Питта кто-то поздравил с юбилеем (55 лет) с акккаунтов Пакса и Мэддокса в Instagram. Но все дело в том, что они не зарегистрированы в данной социальной сети.