Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина свиньёй





Виталина Цымбалюк-Романовская недолго пробыла одна после скандального бракоразводного процесса с актёром Арменом Джигарханяном. Вскоре пианистку часто стали замечать в обществе не менее скандально известного певца Прохора Шаляпина, а недавно и вовсе стало известно, что две молодые звезды стали жить вместе.В последнее время молодые люди редко расстаются, они вместе участвуют в различных шоу, посещают мероприятия и даже поют дуэтом на сцене. Недавно в одной из программ Цымбалюк-Романовская назвала своего возлюбленного свиньёй, таким образом, намекнув на год рождения Шаляпина. При этом она призналась, «наступила на грабли», так как экс-супруг родился под тем же знаком. Она надеется, на этом сходства между мужчинами закончатся, и следующие отношения будут для неё более счастливыми.Сам Шаляпин не отрицает, ему очень подходит подобное прозвище, он не ценитель порядка и часто разбрасывает свои вещи, где попало. При этом Виталине Цымбалюк-Романовской, живущей теперь вместе с ним, приходится бороться с его привычкой, вот только кто окажется «сильнее», пока не известно.