АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина свиньёй

Скандально известная украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская назвала своего нового бойфренда, исполнителя Прохора Шаляпина, свиньёй. Правда, это было шуткой, и артистка сказала это в связи с тем, что Шаляпин родился в год Свиньи.

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина свиньёй

Виталина Цымбалюк-Романовская недолго пробыла одна после скандального бракоразводного процесса с актёром Арменом Джигарханяном. Вскоре пианистку часто стали замечать в обществе не менее скандально известного певца Прохора Шаляпина, а недавно и вовсе стало известно, что две молодые звезды стали жить вместе.

В последнее время молодые люди редко расстаются, они вместе участвуют в различных шоу, посещают мероприятия и даже поют дуэтом на сцене. Недавно в одной из программ Цымбалюк-Романовская назвала своего возлюбленного свиньёй, таким образом, намекнув на год рождения Шаляпина. При этом она призналась, «наступила на грабли», так как экс-супруг родился под тем же знаком. Она надеется, на этом сходства между мужчинами закончатся, и следующие отношения будут для неё более счастливыми.

Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина свиньёй

Сам Шаляпин не отрицает, ему очень подходит подобное прозвище, он не ценитель порядка и часто разбрасывает свои вещи, где попало. При этом Виталине Цымбалюк-Романовской, живущей теперь вместе с ним, приходится бороться с его привычкой, вот только кто окажется «сильнее», пока не известно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Такси" Сами Насери удивился реакции
Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора
NASA собрало учёных для поиска цивилизаций
«Связной» начал продавать восстановленные iPhone
Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей
Ольга Орлова «втянула» Рапунцель и Дмитренко в
«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил
Предсказания Эдгара Кейси для России на 2019 год
В Сети появились шпионские снимки обновленного
Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным
Apple похвалила экран версии iPhone XR
Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова
Ученые: Снижение объемов употребляемого алкоголя
Ольга Бузова показала в Instagram свой новый образ
Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15
Объем вулкана Анак-Кракатау после извержения стал
Юлия Барановская выложила снимок без макияжа
Гвинет Пэлтроу показала эффектное фото в белом
В Москве неизвестный в маске убил владельца
Супруга Павла Мамаева Алана Мамаева показала
Ученые из Японии создали технологию соединения
Инженеры создали батарею, принимающую любую форму
Звезда «Дома-2» Александра Шева заявила, что
Александр и Эмма Малинины показали экзотический
Разработанный создателем Android смартфон
Орлова и Бородина опять не позвали на свою
SAIC выпустит несколько версий схожего с «ГАЗель»
Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к
Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр
Просмотреть все новости