АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным напиткам

У Ирины Пинчук появилась зависимость.

Еще несколько месяцев назад Саймон Марданшин заговорил о том, что Ирина на «Доме-2» пристрастилась к алкоголю. Тогда парень отмечал, что боится разрешать Пинчук пить на проекте, так как заметил, что только в этом состоянии девушке настолько весело, что она может напрочь перестать думать о своих действиях и последствиях соответственно.

Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным напиткам

По приезду на Сейшельские острова Ирина довольно быстро нашла общий язык с Валерием Блюменкранцем, который, стоит отметить, тоже не прочь время от времени перебрать со спиртными напитками. А вчера в эфир вышел выпуск, в котором показали, как Пинчук сидит за столом со своей близкой подругой Татьяной Мусульбес (Литвиновой).

Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным напиткам

Очень сложно не обратить внимания на то, что перед девушками стоит несколько бутылок с горячительными напитками. В итоге после нескольких бокалов вина Ирине стало настолько радостно, что она принялась вовсю флиртовать не только с Блюменкранцем, но и со своим бывшим избранником Марданшиным.

Экс-возлюбленный Таты Абрамсон даже ноги мыл Пинчук, которая не в состоянии была сама этого сделать. Поведение Ирины настолько возмутило телезрителей «Дома-2», что они принялись буквально накидываться на брюнетку в социальных сетях, заявляя, что девушка зависима от алкоголя.

Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным напиткам

«Куда ведущие проекта смотрят? У Пинчук зависимость! Она так скоро со всеми на «Доме-2» переспит!» - пишут в Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Такси" Сами Насери удивился реакции
Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора
NASA собрало учёных для поиска цивилизаций
«Связной» начал продавать восстановленные iPhone
Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей
Ольга Орлова «втянула» Рапунцель и Дмитренко в
«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил
Предсказания Эдгара Кейси для России на 2019 год
В Сети появились шпионские снимки обновленного
Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным
Apple похвалила экран версии iPhone XR
Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова
Ученые: Снижение объемов употребляемого алкоголя
Ольга Бузова показала в Instagram свой новый образ
Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15
Объем вулкана Анак-Кракатау после извержения стал
Юлия Барановская выложила снимок без макияжа
Гвинет Пэлтроу показала эффектное фото в белом
В Москве неизвестный в маске убил владельца
Супруга Павла Мамаева Алана Мамаева показала
Ученые из Японии создали технологию соединения
Инженеры создали батарею, принимающую любую форму
Звезда «Дома-2» Александра Шева заявила, что
Александр и Эмма Малинины показали экзотический
Разработанный создателем Android смартфон
Орлова и Бородина опять не позвали на свою
SAIC выпустит несколько версий схожего с «ГАЗель»
Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к
Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр
Просмотреть все новости