Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным напиткам

«Куда ведущие проекта смотрят? У Пинчук зависимость! Она так скоро со всеми на «Доме-2» переспит!» - пишут в Сети.







Еще несколько месяцев назад Саймон Марданшин заговорил о том, что Ирина на «Доме-2» пристрастилась к алкоголю. Тогда парень отмечал, что боится разрешать Пинчук пить на проекте, так как заметил, что только в этом состоянии девушке настолько весело, что она может напрочь перестать думать о своих действиях и последствиях соответственно.По приезду на Сейшельские острова Ирина довольно быстро нашла общий язык с Валерием Блюменкранцем, который, стоит отметить, тоже не прочь время от времени перебрать со спиртными напитками. А вчера в эфир вышел выпуск, в котором показали, как Пинчук сидит за столом со своей близкой подругой Татьяной Мусульбес (Литвиновой).Очень сложно не обратить внимания на то, что перед девушками стоит несколько бутылок с горячительными напитками. В итоге после нескольких бокалов вина Ирине стало настолько радостно, что она принялась вовсю флиртовать не только с Блюменкранцем, но и со своим бывшим избранником Марданшиным.Экс-возлюбленный Таты Абрамсон даже ноги мыл Пинчук, которая не в состоянии была сама этого сделать. Поведение Ирины настолько возмутило телезрителей «Дома-2», что они принялись буквально накидываться на брюнетку в социальных сетях, заявляя, что девушка зависима от алкоголя.