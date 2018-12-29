«Связной» начал продавать восстановленные iPhone X с 10%-скидкой





Данные устройства практически никак не отличаются от новых, потому как восстановлены в фабричных условиях. Смотрятся такие iPhone X так, как и абсолютно новый продукт Apple. Обычно гаджеты решают восстанавливать, если их прежде уже покупали, но по каким-то причинам сдавали обратно. На обновленных устройствах меняют поврежденные детали и корпус. Всевозможные аксессуары заменяются на новые, при этом они получают гарантию на один год.Ныне iPhone X можно приобрести за 58 990 рублей, и это версия с 64 Гб памяти. Вариант с 256 Гб стоит уже 68 990 рублей. Для сравнения: в минувшем году в начале реализации дилеры продавали десятую версию смартфона за 82 000 рублей.