АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 79.66 USD 69.52
Курс валют на 29.12.2018

«Связной» начал продавать восстановленные iPhone X с 10%-скидкой

Компания «Связной» начала реализовывать восстановленные смартфоны iPhone X. Купить их можно со 10%-скидкой в разных регионах страны.
«Связной» начал продавать восстановленные iPhone X с 10%-скидкой

Данные устройства практически никак не отличаются от новых, потому как восстановлены в фабричных условиях. Смотрятся такие iPhone X так, как и абсолютно новый продукт Apple. Обычно гаджеты решают восстанавливать, если их прежде уже покупали, но по каким-то причинам сдавали обратно. На обновленных устройствах меняют поврежденные детали и корпус. Всевозможные аксессуары заменяются на новые, при этом они получают гарантию на один год.

Ныне iPhone X можно приобрести за 58 990 рублей, и это версия с 64 Гб памяти. Вариант с 256 Гб стоит уже 68 990 рублей. Для сравнения: в минувшем году в начале реализации дилеры продавали десятую версию смартфона за 82 000 рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google запустит Windows 10 на ноутбуках Chromebook
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора
NASA собрало учёных для поиска цивилизаций
«Связной» начал продавать восстановленные iPhone
Представлен ТОП-3 самых безопасных автомобилей
Ольга Орлова «втянула» Рапунцель и Дмитренко в
«Это был тяжелый год»: Семен Слепаков поздравил
Предсказания Эдгара Кейси для России на 2019 год
В Сети появились шпионские снимки обновленного
Ирина Пинчук пристрастилась к горячительным
Apple похвалила экран версии iPhone XR
Маргарита Ларченко приворожила Илью Яббарова
Ученые: Снижение объемов употребляемого алкоголя
Ольга Бузова показала в Instagram свой новый образ
Meizu выпустила в России бюджетный смартфон за 15
Объем вулкана Анак-Кракатау после извержения стал
Юлия Барановская выложила снимок без макияжа
Гвинет Пэлтроу показала эффектное фото в белом
В Москве неизвестный в маске убил владельца
Супруга Павла Мамаева Алана Мамаева показала
Ученые из Японии создали технологию соединения
Инженеры создали батарею, принимающую любую форму
Звезда «Дома-2» Александра Шева заявила, что
Александр и Эмма Малинины показали экзотический
Разработанный создателем Android смартфон
Орлова и Бородина опять не позвали на свою
SAIC выпустит несколько версий схожего с «ГАЗель»
Максим Галкин показал подготовку Лизы и Гарри к
Алиану Устиненко наконец-то отпустили за Периметр
В Сети появились спецификации смартфона Samsung
Просмотреть все новости